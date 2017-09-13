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Sivas'ta FETÖ'den 1 tutuklama

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen 1 kişi tutuklandı

13 Eylül 2017 18:56

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında \'ByLock\' kullanıcısı olduğu belirlenen 1 kişi tutuklandı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullanıcısı olduğu belirlenen D.Y. isimli kadın Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. D.Y işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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