Sivas'ta FETÖ davasında 3 tahliye

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS’ta FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında haklarında dava açılan çoğu işadamı ve esnaf, 5\'i tutuklu, 39 sanığın yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında 3 sanık tahliye edildi.

Sivas 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki davanın bugünkü duruşmasında, \'kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırmak\', \'terör örgütü FETÖ/PDY\'ye üye olmak\', \'terör örgütü kurmak ve yönetmek\' ve \'tehdit\' suçlamalarıyla yargılanan tutuklu sanıklardan Sadık E., Hüseyin B., Yücel T., ve Hakkı N. ile tutuksuz sanıklar Abdullah D., Abdulmuttalip I., Adem Ç., Adem P., Ahmet Y., Cumhur Ç., Erdem Ş., Eyüp K., Faruk K., Fatih E., İbrahim B., İhsan A., İsmail Ç., Mevlüt K., Mustafa D., Orhan A., Osman O., Osman S., Ruhi T., Sebahaddin Ş., Tahir K., Ünla B., Ahmet Naci T., Bilal B., Habil K., Halis T., Hüseyin İ., Hüseyin K., İsmail Hakkı A., Melih Ş., Metin T., Rıdvan Ç., Sadrettin D., ve Tolga F., ile müdafi avukatları ve bazı sanık yakınları hazır bulundu. Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevi\'nde tutuklu bulunan Mehmet Emre Ç. de duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, aralarında iş adamlarının ve esnafın bulunduğu sanıklar ve tanıklar dinlendi.

Mahkemede SEGBİS aracılığı ile savunma yapan tutuklu sanıklardan Mehmet Emre Ç., hiçbir zaman talimatla iş yapmadığını söyledi. Mehmet Emre Ç., \"Örgütün şifreli haberleşme programı olan ByLock\'u kullanmadım. Gazetelerine hiçbir zaman abone olmadım. Benim başkanlık yaptığım dönemde, ben devlet erkanının tavsiyeleri üzerine hareket ettim. O zamanki konjonktür o şekildeydi. Namusumla, şerefimle çalışıp vatanıma milletime verigisini veren bir vatandaşım. Ben ticaret erbabıyım. Şirket kurmasını bilirim, ama örgüt kurmasını, yönetmesini bilmem. Ben bu yapıda faaliyetlerde bulunduğumda hiçbir gizli iş yapmadım. 17-25 Aralık\'tan sonra ‘Ak Parti\'ye oy vermeyin’ dediler, ben seçimlerde Belediye Meclis Üyesi oldum. Yardımsever bir esnafım. Bildiğim herşeyi anlattım. Tahliyemin verilmesini talep ediyorum\" ifadelerini kullandı.

Mahkemede diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar da savunmalarını yaptı. Mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Mehmet Emre Ç., Yücel T. ve Hakkı N.\'nin yurt dışı çıkış yasağı ile birlikte tahliyelerine, diğer tutuklu iki sanığın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanıklardan mal varlıklarının üzerinde tedbir kararı bulunanların tedbir kararlarının kaldırılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti duruşmayı 16 Ocak 2017 tarihine erteledi.