Sivas'ta feci kaza: 5 ölü

Sivas'ın İmranlı İlçesi'nde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu alev alan otomobilde bulunan 5 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 5 kişi de hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı

Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında Sivas- Erzincan karayolu İmranlı ilçesi girişinde meydana geldi. Henüz sürücülerinin kimlikleri tespit edilemeyen 06 ERN 77 ve 34 BMV 30 plakalı otomobiller, kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası LPG takılı olduğu belirtilen 06 ERN 77 plakalı otomobil alev aldı. Otomobil alev alev yanarken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada 5 kişi yanarak hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar, AFAD ekipleri tarafından araçlardan çıkarıldı. İtfaiye ekipleri de yanan otomobile müdahale ederek söndürdü.

İlk müdahaleleleri olay yerinde yapılan yaralılar Saliha, Hamza, Güldenaz ve Muhammed (12) ve Ebubekir Aydemir (8) ambulanslarla Sivas kent merkezindeki Numune ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.

Ölen, 5 kişinin kimlik tespit çalışmalarının da devam ettiği kaydedildi.