-SİVAS'TA ET FİYATLARINDA YÜZDE 20 İNDİRİM SİVAS (A.A) - 01.11.2010 - Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, et fiyatlarında yüzde 20 indirim yapma kararı aldıklarını açıkladı. Sivas Ticaret Borsası'ndan yapılan ''Hastaoğlu'ndan müjdeli haber'' başlıklı yazılı açıklamada, ''Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu kurban bayramı öncesi vatandaşı sevindirecek bir haber verdi. Sivas'ta et fiyatlarında yüzde 20 indirime gidildi'' denildi. Son zamanlarda ülkede ve Sivas'ta et sıkıntısının yaşandığının belirtildiği açıklamada, ''Canlı hayvan yetiştiriciliğinde ön sıralarda olan, hatta canlı hayvan ihracatı yapan, tarım ve hayvancılıkta söz sahibi olan ilimiz, hayvan ithal eder duruma geldi. Bu durumdan Sivaslı esnafın en az etkilenmesi için çaba gösteren Sivas Ticaret Borsası ve üyeleri et fiyatlarını bir kez daha aşağı çekmeye karar verdi'' ifadelerine yer verildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, üyelerine ait iş yerlerinde kıymanın fiyatını 25 liradan 20 liraya, kuşbaşı etin fiyatını ise 27 liradan 22 liraya düşürdüklerini, bugün itibariyle bu fiyatlardan satış yapılacağını bildirdi. Ticaret Borsasına üye satıcıların kendi kar marjlarından düşürerek fiyatları aşağı çekip büyük bir fedakarlık yaptığını belirten Hastaoğlu, ''Et Balık Kurumu ve özel firmaların yapmış olduğu canlı hayvan ithalatından sonra piyasalar normale dönmeye başladı fakat yerli üretimde sıkıntı hala devam etmektedir'' dedi. Tüketiciyle üretici arasındaki dengeyi ayarlamanın borsa olarak görevleri olduğunu ifade eden Hastaoğlu, gerektiği zaman devreye girerek gerekli müdahaleleri yaptıklarını, vatandaşın endişe duymaması gerektiğini kaydetti.