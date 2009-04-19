Sivas'ta Emre de yok

Fenerbahçe'de sakatlar kervanına Emre Belözoğlu da katıldı. Ankaraspor maçında sakatlanan tecrübeli futbolcunun Sivasspor ile oynanacak kupa maçında oynayamayacağı açıklandı.



Ankaraspor'a yenilerek zirve yarışından tamamen kopan Fenerbahçe'ye bir kötü haberde Emre Belözoğlu'ndan geldi.



Ankaraspor maçında sakatlanan deneyimli futbolcunun, Sivasspor karşısında görev yapamayacak.



Türkcell Süper Lig'de şampiyonluk yarışına havlu atan Fenerbahçe'de dikkatler Sivasspor ile oynanacak yarı final rövanş maçına çevrildi.



Sakat ve cezalı futbolcular nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Teknik Direktör Luis Aragones, Sivasspor karşısında Emre Belözoğlu'nu da sahaya süremeyecek.



Ankaraspor maçının son dakikalarında sakatlanan Emre'nin adalesinde 1. derece zorlanma tespit edildiği ve Sivasspor'a karşı forma giyme şansının bulunmadığı belirtildi.



Sakatlıkları süren Alex ve Gökhan Gönül'ün durumları ise yarın yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek. Bu iki futbolcunun da Sivasspor karşısında görev yapma ihtimalinin zayıf olduğu kaydedildi. Teknik Direktör Luis Aragones'in Emre'nin yerine deniz barış'a forma vermesi bekleniyor.



