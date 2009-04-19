T24 LogoT24 Logo
Spor

Sivas'ta Emre de yok

Fenerbahçe'de sakatlar kervanına Emre Belözoğlu da katıldı. .

19 Nisan 2009 03:00

Fenerbahçe'de sakatlar kervanına Emre Belözoğlu da katıldı. Ankaraspor maçında sakatlanan tecrübeli futbolcunun Sivasspor ile oynanacak kupa maçında oynayamayacağı açıklandı. 

Ankaraspor'a yenilerek zirve yarışından tamamen kopan Fenerbahçe'ye bir kötü haberde Emre Belözoğlu'ndan geldi.

Ankaraspor maçında sakatlanan deneyimli futbolcunun, Sivasspor karşısında görev yapamayacak.

Türkcell Süper Lig'de şampiyonluk yarışına havlu atan Fenerbahçe'de dikkatler Sivasspor ile oynanacak yarı final rövanş maçına çevrildi.

Sakat ve cezalı futbolcular nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Teknik Direktör Luis Aragones, Sivasspor karşısında Emre Belözoğlu'nu da sahaya süremeyecek.

Ankaraspor maçının son dakikalarında sakatlanan Emre'nin adalesinde 1. derece zorlanma tespit edildiği ve Sivasspor'a karşı forma giyme şansının bulunmadığı belirtildi.

Sakatlıkları süren Alex ve Gökhan Gönül'ün durumları ise yarın yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek. Bu iki futbolcunun da Sivasspor karşısında görev yapma ihtimalinin zayıf olduğu kaydedildi. Teknik Direktör Luis Aragones'in Emre'nin yerine deniz barış'a forma vermesi bekleniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24