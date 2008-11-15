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Yaşam

Sivas'ta El Kaide operasyonu

Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi'nde terör örgütü 'El Kaide'ye eleman kazandırmaya çalıştıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

15 Kasım 2008 02:00

Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi'nde terör örgütü 'El Kaide'ye eleman kazandırmaya çalıştıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.


İkna ettikleri kişileri Afganistan'a göndermeye hazırlandıkları iddia edilen zanlılardan 3'ü sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde Cumhuriyet Üniversitesi'nde faaliyet göstererek terör örgütü 'El Kaide'ye elaman kazandırmaya çalıştıkları belirlenen Ö.Ç., H.K., H.Ş., ve F.U. isimli zanlılar gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgu işlemleri sonrasında F.U. ifadesi alınarak serbest bırakıldı. Diğer 3 zanlı ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevkedildi. Zanlıların, üniversitede öğrencilerini örgütlemeye çalıştıkları ve ikna ettiklerini Afganistan'a göndermek istedikleri iddia edildi.


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