Sivas'ta Eğitim-Sen'den müfredat tepkisi

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- EĞİTİM ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Sivas Şube Başkanı Mustafa Akyol, yeni müfredata tepki göstererek, \"İktidarın siyasi- ideolojik hedeflerine göre hazırlanan, bilimsel inceleme ve değerlendirme olmaksızın, pilot uygulama bile yapılmadan hayata geçirilen yeni müfredatın çocuklarımıza verebileceği hiçbir şey yoktur\" dedi.

Eğitim-Sen Sivas Şube Başkanı Mustafa Akyol, sendika binasında basın toplantısı düzenleyerek, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan yeni müfredata tepki gösterdi. Akyol, \"MEB, yıllardır yaptığı değişikliklerle eğitimin sistemini yap-boz tahtasına çevirmiş, son olarak yeni müfredat ve TEOG üzerinden yürütülen tartışmalarda görüldüğü gibi, öğrenci ve velilerin kafasını karıştırmak dışında eğitimde somut ve çözüme dayalı politikalar geliştirmek yerine, eğitimde yaşanan kaosu derinleştirerek adımlar atılmaktadır. İktidarın siyasi-ideolojik hedeflerine göre hazırlanan, bilimsel inceleme ve değerlendirme olmaksızın, pilot uygulama bile yapılmadan hayata geçirilen yeni müfredatın çocuklarımıza verebileceği hiçbir şey yoktur\" dedi.

Eğitim sisteminde yıllardır yaşanan ve katlanarak artan sorunların olduğunu ifade eden Akyol, \"MEB\'in eğitimin yapısal sorunlarına yönelik somut ve çözüme dayalı politikalar geliştirmek gibi bir amacının olmadığını açıkça göstermektedir. Okullarda yaşanan yoğun dinselleşme ve eğitimi ticarileştirme uygulamaları okullarımızı eğitim yuvası olmaktan uzaklaştırmaktadır\" diye konuştu.

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