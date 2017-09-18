T24 LogoT24 Logo
Eğitim

Sivas'ta Eğitim-Sen'den müfredat tepkisi

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- EĞİTİM ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Sivas Şube Başkanı Mustafa Akyol, yeni müfredata tepki göstererek, "İktidarın siyasi- ideolojik hedeflerine göre hazırlanan, bilimsel inceleme ve değerlendirme olmaksızın, pilot

18 Eylül 2017 20:56

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- EĞİTİM ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Sivas Şube Başkanı Mustafa Akyol, yeni müfredata tepki göstererek, \"İktidarın siyasi- ideolojik hedeflerine göre hazırlanan, bilimsel inceleme ve değerlendirme olmaksızın, pilot uygulama bile yapılmadan hayata geçirilen yeni müfredatın çocuklarımıza verebileceği hiçbir şey yoktur\" dedi.
Eğitim-Sen Sivas Şube Başkanı Mustafa Akyol, sendika binasında basın toplantısı düzenleyerek, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan yeni müfredata tepki gösterdi. Akyol, \"MEB, yıllardır yaptığı değişikliklerle eğitimin sistemini yap-boz tahtasına çevirmiş, son olarak yeni müfredat ve TEOG üzerinden yürütülen tartışmalarda görüldüğü gibi, öğrenci ve velilerin kafasını karıştırmak dışında eğitimde somut ve çözüme dayalı politikalar geliştirmek yerine, eğitimde yaşanan kaosu derinleştirerek adımlar atılmaktadır. İktidarın siyasi-ideolojik hedeflerine göre hazırlanan, bilimsel inceleme ve değerlendirme olmaksızın, pilot uygulama bile yapılmadan hayata geçirilen yeni müfredatın çocuklarımıza verebileceği hiçbir şey yoktur\" dedi.
Eğitim sisteminde yıllardır yaşanan ve katlanarak artan sorunların olduğunu ifade eden Akyol, \"MEB\'in eğitimin yapısal sorunlarına yönelik somut ve çözüme dayalı politikalar geliştirmek gibi bir amacının olmadığını açıkça göstermektedir. Okullarda yaşanan yoğun dinselleşme ve eğitimi ticarileştirme uygulamaları okullarımızı eğitim yuvası olmaktan uzaklaştırmaktadır\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA EĞİTİMBilim Emekçileri Sendikası EğitimSen SivasBaşkanı Mustafa AkyolEğitimSen SivasMilli Eğitim Bakanlığı MEBAkyolTEOGEğitimOkullardaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24