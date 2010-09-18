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Ekonomi

SİVAS'TA DA ŞAP HASTALIĞI SİVAS (A.A)

18 Eylül 2010 13:41

-SİVAS'TA DA ŞAP HASTALIĞI SİVAS (A.A) - 18.09.2010 - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kurulan hayvan pazarı, şap hastalığı nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Sivas'ta son günlerde etkisini hissettiren şap hastalığının Şarkışla'da da görülmesi üzerine, ilçede Cumartesi günleri kurulan hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı. İç Anadolu Bölgesi'nin en büyük hayvan pazarlarından biri olan Şarkışla Hayvan Pazarının kapalı olmasına rağmen, karardan haberi olmayan bazı besiciler hayvanlarını satmak üzere pazara getirdi. Bazı tüccarlar da alışveriş için pazara geldi. Pazarın kapalı olduğunu öğrenen besiciler ve tüccarlar, pazar alanı dışında alışverişe devam etti. Şarkışla Belediye Başkan Yardımcısı Halil Kavlak, ''Türkiye genelinde hayvanlarda görülen şap hastalığının, yaklaşık 2 haftadır ilçemiz pazarında da görülmesi üzerine Tarım İl Müdürlüğü tarafından pazar geçici bir süre kapatıldı'' dedi. Normalde hayvanların veterinerlerin gözetiminde pazara alındığını, şap hastalığı olan hayvanların pazara alınmadığını kaydeden Kavlak, ''Son günlerde Sivas genelinde artan şap hastalığına tedbir amaçlı kapatılan pazarımız, umut ediyorum çok kısa bir süre içerisinde tekrar açılacak'' diye konuştu. Bu arada, il merkezi ve ilçelerde bazı yerleşim birimlerinde şap hastalığının görülmesi üzerine toplanan İl Hayvan Sağlığı Zabıta Komisyonunun, şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarlarının kapatılmasına, hayvan sevkıyatının yasaklanmasına, kesimlerin kontrollü bir şekilde yapılmasına karar verdiği öğrenildi.

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