Sivas'ta Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı\'na çelenk konuldu.

Türkiye Cumhuriyeti\'nin kuruluşunun 94\'üncü yıldönümü için kent meydanındaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Vali Davut Gül, 5\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, askeri erkân ve emniyet personeli katıldı. Törende sırasıyla Sivas Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Sivas Belediyesi, Atatürk Anıtı\'na çelenk sundu. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunması ile sona erdi.



FOTOĞRAFLI