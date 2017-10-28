T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sivas'ta Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu

28 Ekim 2017 19:15

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı\'na çelenk konuldu.
Türkiye Cumhuriyeti\'nin kuruluşunun 94\'üncü yıldönümü için kent meydanındaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Vali Davut Gül, 5\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, askeri erkân ve emniyet personeli katıldı. Törende sırasıyla Sivas Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Sivas Belediyesi, Atatürk Anıtı\'na çelenk sundu. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunması ile sona erdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA SİVAS Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarıAtatürk AnıtıTürkiye CumhuriyetiVali Davut GülPiyade Eğitim Tugay Komutanı TuğgeneralErtuğrul Erbakan Belediye Başkanı Sami Aydın CumhuriyetRektörü Prof Dr Alim YıldızTörende

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24