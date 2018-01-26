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Sivas'ta çocukların kızak keyfi

Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, yarıyıl tatilindeki çocuklar; kızak, poşet ve tepsiler ile karla kaplı yokuşlardan kayarak, eğlendi

26 Ocak 2018 17:18

Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta, yarıyıl tatilindeki çocuklar; kızak, poşet ve tepsiler ile karla kaplı yokuşlardan kayarak, eğlendi. 
Sivas\'ta aralıklarla devam eden kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü. Kentte etkili olan kar yağışına, yarıyıl tatilindeki çocuklar sevindi. Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi\'ne gitme imkanı bulamayan çocuklar, mahallelerinin çeşitli bölgelerinde, eğimli alanlarda kendi imkanlarıyla kayak keyfi yaptı. Çocuklar, yanlarında taşıdıkları el yapımı kızak, poşet, bidon ve tepsilerle kayarak, eğlendi. 
410 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALI
Öte yandan kar yağışı ve hava koşulları nedeniyle kent genelinde, 410 köyün yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü\'nden alınan bilgiye göre, merkezde 12, ilçelerden Akıncılar\'da 5, Altınyayla\'da 6, Divriği\'de 59, Doğanşar\'da 26, Gemerek\'te 20, Gürün\'de 50, Hafik\'te 15, İmranlı\'da 36, Kangal\'da 40, Suşehri\'nde 14, Şarkışla\'da 43, Ulaş\'ta 4, Yıldızeli\'nde 45 ve Zara\'da 35 olmak üzere 410 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı. 

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