Sivas'ta çiftçilere 'tritikale' tohumu dağıtıldı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından hayvancılığın gelişimine katkı sağlanması amacıyla yem bitkisi üretimi için 83 üreticiye 4 bin 150 dekar alanda ekimi yapılmak üzere 91 bin 300 kilogram tritikale tohumu dağıtıldı.

Sivas İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bahçesinde tohumların dağıtımı için tören düzenlendi. Törene Sivas Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Seyit Yıldız, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Ulaş Tarım İşletmeleri Müdürü Metin Yurtdakal, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ile çiftçiler katıldı. Törende konuşan Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan, müdürlüğün birçok projeye imza attığını söyledi. Kırsal kalkınmaya yönelik projeler gerçekleştirdiklerini belirten Yıldızhan, çiftçilerin destekenmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini ifade etti. Merkez ve ilçelerdeki 83 çiftçiye 91 bin 300 kilogram tritikale tohumu dağıtımı yapıldığını aktaran Yıldızhan, şöyle dedi:

\"Çiftçilerimize desteklerimiz inşallah artarak devam edecek. İnşallah Sivas\'ta tarım ve hayvancılık istenilen yerlere gelecek. Kurak bir iklime sahibiz ve zaten bu çalışmada onu destekleyecek yönde. Çok fazla suya ihtiyacı olmayacak bir çalışma. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.\"

\'KABA YEM AÇIĞI VAR\'

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyit Yıldız ise TİGEM ve DAP tarafından finanse edilen, uygulamasının ise müdürlükleri tarafından yapılan yem bitkileri üretimini geliştirme projesi kapsamında en az 25 büyükbaş hayvana sahip ve 50 dekar tarlası olan çiftçilere tritikale tohumu dağıtımı yapıldığını dile getirdi. Projenin hayırlı olmasını temennisinde bulunan Yıldız, \"İlimizde hayvancılık önemli ve kaba yem açığı var. Bu kaba yem açığını kapatma yönünde tritikale önemli ve alternatif bir ürün. Çiftçimiz mutlaka bu alternatif ürünleri değerlendirmeli. Tek bir ürün üzerinde değil, en azından riski paylaştırması gerekir\" diye konuştu.

Tritikikalenin buğday ve çavdarın melezinden elde edilen bir ürün olduğunu anlatan Yıldız, bu alternatif ürünün üretiminin yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti. Vali Yardımcısı Yıldızhan ve beraberindekiler daha sonra tritikale tohumunun dağıtımını gerçekleştirdi.

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