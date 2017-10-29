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Sivas'ta CHP ve ADD’den Atatürk Anıtına çelenk

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)-  SİVAS'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle CHP ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni düzenlendi

29 Ekim 2017 18:07

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)-  SİVAS\'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle CHP ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından Atatürk Anıtı\'na çelenk sunma töreni düzenlendi.
 CHP ile ADD üyeleri öğleden sonra Cumhuriyet Bayramı kapsamında kent meydanındaki Atatürk Anıtı\'na çelenk sundu. Törene, CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, CHP İl Başkanı Ulaş Karasu, ADD Sivas Şubesi Başkanı Niyazi Orhon, çok sayıda partili ve dernek üyesi katıldı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşundan bulunularak İstiklal Marşı okundu. CHP İl Başkanı Karasu tören sonrasında yaptığı açıklamada, \"Cumhuriyet, Mustafa Kemal Atatürk\'ün Türk toplumuna en büyük vasiyetidir. Cumhuriyete ve onun değerlerine sahip çıkmak da en başta CHP ve Cumhuriyete inanan herkesin görevidir. Cumhuriyet 80 milyonun bir arada yaşama kültürüdür. Birbirinin hakkına, hukukuna saygı gösterdiği rejimdir. Laik sosyal hukuk devletinin teminatıdır. Tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı\'nı kutluyor, Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını şükran ve saygı ile anıyoruz\" dedi. Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Niyazi Orhon ise tüm Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı\'nı kutladı. 

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