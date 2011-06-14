Sivas'ta çatışma!

T24 - Sivas’ta arazi tarama faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri, İmranlı İlçesi kırsal kesiminde bir grup PKK’lı terörist ile karşılaştı. Çıkan çatışmada ilk bilgilere göre 3 terörist ölü ele geçirildi.



İmranlı İlçesi’nde arazi tarama faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri, ilçeye bağlı Karacaören Köyü kırsal kesiminde bir grup PKK’lı ile karşılaştı. Güvenlik güçlerinin ’Teslim ol’ çağrısına ateşle karşılık verilmesi sonucu çatışma çıktı. Çatışmada ilk belirlemelere göre 3 terörist ölü olarak ele geçirildi.



Bölgedeki operasyonun devam ettiği, bölgeye takviye birliklerin sevk edildiği belirtildi.



