Sivas'ta askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 6 yaralı

Sivas Yıldızeli ilçesi yakınlarında göreve giden askerleri taşıyan aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 6 asker de yaralandı.

Kaza sabah saat 04.00 sıralarında Sivas-Ankara çevreyolu üzerine Adliye binası yakınlarında meydana geldi. Jandarma binasına giden askerleri taşıyan özel otomobil kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra devrildi.

Kazada araç içerisindeki 6 asker yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentte bulunan hastanelerde tedaviye alındı. Kazada araçtan fırladığı belirlenen 22 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Hamza Dede ağır yaralı olarak kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Dede, şehit oldu. Diğer askerlerin durumlarının iyi olduğu, tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Manisalı olduğu öğrenilen Jandarma Uzman Çavuş Hamza Dede'nin cenazesi, yapılacak otopsinin ardından havalaanında düzenlenecek askeri tören ile memleketine gönderilecek.