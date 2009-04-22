Sivas'ta arazi kavgası: 1 ölü

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ilçeye bağlı Kapaklıyaka köyünde yaşayan Yücekaya ailesinin bazı fertleri arasında, arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 72 yaşındaki amca Mehmet Yücekaya ile yeğenleri Mustafa (30) ve Erdal Yücekaya (28) silahla yaralandı.



Yaralılardan Mehmet Yücekaya kaldırıldığı Yıldızeli Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.



Mustafa ve Erdal Yücekaya kardeşler ise ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.



Jandarma ekipleri, silahlı kavganın ardından köyde geniş güvenlik önlemleri aldı.



Olayın ardından jandarma ekiplerinin kavgayla ilgili bazı kişileri gözaltına aldığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



