Sivas'ta 4,7 büyüklüğünde deprem!

T24 - Sivas'ta sabah saatlerinde merkez üssü Divriği İlçesi'ne bağlı Sincan Köyü olan Richter ölçeğine 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiyi göre, Sivas'ta bugün saat 06.01'de merkez üssü Divriği İlçesi'ne bağlı Sincan Köyü olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Divriği'nin yanı sıra çevre ilçelerden de hissedilen depremde, herhangi can ve mal kaybı yaşanmadı.



Depremin merkez üssü olan Sincan Köyü Muhtarı Sait Karslı, kısa süreli bir sarsıntının yaşandığını, olağın dışı bir durumun sözkonusu olmadığını belirtti.



