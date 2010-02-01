T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sivas'ta 4,7 büyüklüğünde deprem!

Sivas'ta sabah saatlerinde merkez üssü Divriği İlçesi'ne bağlı Sincan Köyü olan Richter ölçeğine 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

01 Şubat 2010 02:00

T24 - Sivas'ta sabah saatlerinde merkez üssü Divriği İlçesi'ne bağlı Sincan Köyü olan Richter ölçeğine 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiyi göre, Sivas'ta bugün saat 06.01'de merkez üssü Divriği İlçesi'ne bağlı Sincan Köyü olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Divriği'nin yanı sıra çevre ilçelerden de hissedilen depremde, herhangi can ve mal kaybı yaşanmadı.

Depremin merkez üssü olan Sincan Köyü Muhtarı Sait Karslı, kısa süreli bir sarsıntının yaşandığını, olağın dışı bir durumun sözkonusu olmadığını belirtti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24