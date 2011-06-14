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SİVAS'TA 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ SİVAS (A.A)

14 Haziran 2011 21:37

-SİVAS'TA 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ SİVAS (A.A) - 14.06.2011 - Sivas Valiliği, İmranlı ilçesinde terör örgütü PKK mensubu 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında olduğu değerlendirilen bölgede terör örgütü PKK mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla 13 Haziran 2011 tarihinden itibaren operasyon başlatıldığı belirtildi. Bu kapsamda Sivas'ın İmranlı ilçesi Kızıloluk mevkisinde bugün saat 11.00 sıralarında 3 terör örgütü mensubu ile karşılaşıldığı, ''teslim ol'' çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine saat 11.30 sıralarında temas sağlandığı ifade edildi. ''Sağlanan temas neticesinde üç terör örgütü mensubunun silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği'' belirtilen açıklamada, bölgede operasyonlara devam edildiği, olayla ilgili İl Jandarma Komutanlığınca adli makamların bilgilendirildiği kaydedildi.

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