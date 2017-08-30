T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sivas'ta 30 Ağustos coşkusu

Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle kutlandı

30 Ağustos 2017 16:16

Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle kutlandı. Törene özellikle çocuklar ilgi gösterdi.
Zafer Bayramı\'nın 95\'inci yıl dönümü nedeniyle kentteki kutlamalar Sivas Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Sivas Belediyesi adına Atatürk Anıtı\'na çelenk koyması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Vali Davut Gül, 5\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan ve Belediye Başkanı Sami Aydın Valilikte 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kutlamaları kabul etti. Kutlama programı 4 Eylül Sivas Kongresi\'nin yapıldığı Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi\'nin de bulunduğu İnönü Bulvarı\'nda devam etti. Burada Sivas Valisi Davut Gül, 5\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan ve Belediye Başkanı Sami Aydın askeri araçla alanı dolaşarak halkın bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunması ardından Valilik ve Garnizon Komutanlığı adına günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın yayımladığı mesaj okundu.
Kutlamalarda halk oyunları ekibi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü okçuluk takımı gösteri yaptı. Kutlama programı tören geçişi ile sona erdi. Tören geçişinde çok sayıda kişi ellerinde Türk bayrakları ile askerlere sevgi gösterisinde bulundu. Özellikle çocukların törene ilgi gösterdikleri gözlenirken, tatil nedeni ile katılımın az olması dikkat çekti. 
\"CHP\'DEN ATATÜRK ANITI\'NA ÇELENK\"
Resmi tören ardından CHP İl Teşkilatı Atatürk Anıtı\'na çelenk bıraktı. CHP İl Başkanı Ulaş Karasu, şöyle dedi:
\"Laik demokratik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti\'nin kuruluşunun yolunu açan 30 Ağustos Zaferi umutsuzluklara son vermiş, halkımız için aydınlık günlerin müjdeleyicisi olmuştur.  30 Ağustos bağımsız Türkiye Cumhuriyeti\'nin temelidir. Bu duygularla 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor, başta Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Kurtuluş Savaşı kahramanlarını saygı ve minnet ile anıyoruz.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Eraydın AYTEKİNHüsnüAVCISİVAS DHA SİVASAğustos Zafer BayramıTöreneZafer BayramıSivas Valiliği Garnizon KomutanlığıSivas BelediyesiAtatürk AnıtıMarşıDahaVali Davut GülPiyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24