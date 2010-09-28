-SİVASSPOR'UN KALESİ ÇÖKTÜ SİVAS (A.A) - 28.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'de bu sezon yaptığı 6 maçta kalesinde 14 gol görerek ligin en fazla gol yiyen 2 ekibinden biri olan Sivasspor, takım savunmasında güven vermedi. Şampiyonluğu kovaladığı 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında ligin en az gol yiyen ve en fazla gol atan ekipleri arasında yer alan, hem hücumda, hem de savunmada başarılı bir grafik çizen Sivasspor, bu sezon geride kalan 6 haftada hem defansif, hem de ofansif anlamda taraftarının istediği performansı sergileyemedi. Yaptığı 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak 5 puan toplayan Sivasspor, bu maçlarda rakip filelere sadece 5 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü. Ligde 6. hafta sonunda 16'ncı sırada yer alan Sivasspor, kalesinde 14 gol görerek, Kasımpaşa ile birlikte ligin en fazla gol yiyen 2 ekibinden biri olarak göze çarptı. Takım savunmasında güven vermeyen Sivasspor, özellikle Trabzonspor (6-1) ve Manisaspor (3-0) karşısında aldığı farklı yenilgilerle taraftarını üzdü. Yaptığı 6 maçta da kalesinde gol gören kırmızı-beyazlılar, Trabzonspor'dan 6, Manisaspor'dan 3, Bursaspor'dan 2, Galatasaray, Medical Park Antalyaspor ve Eskişehirspor'dan 1'er gol yedi. Kırmızı-beyazlılar, Bursaspor ve Manisaspor maçlarında ise gol atma başarısı gösteremedi. Sivasspor'da geride kalan 6 maçta da kaleyi Bosna Hersekli oyuncu Sead Ramoviç korudu. Kaleciler Akın Vardar ve Alişan Şeker ise henüz forma giyme şansı bulamadı.