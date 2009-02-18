Sivasspor'un ilk maç sevinci

Fortis Türkiye Kupası'nda yarı finalde birbiriyle eşleşen Fenerbahçe ile Sivasspor'un yöneticileri iddialı açıklamalar yaptı.





Sivasspor Basın Sözcüsü Fikret Ünsal, kura çekimi öncesi Fenerbahçe veya Beşiktaş ile eşleşmek istediklerini ifade ederek, "Allah kalbimize göre verdi. Fenerbahçe'yi bir daha Sivas'a getireceğimiz için memnunum" dedi.



Ünsal, ligde ve kupada iddialarının devam ettiğini kaydederek, "Hedefimiz ligde ve kupada şampiyon olup tarih yazmak. Böylelikle Anadolu'nun sesini duyurup Türk futboluna büyük hizmet etmiş olacağız. Sivasspor Anadolu takımlarına örnek olacaktır" şeklinde konuştu.



Sivassporlu yönetici yayıncı kuruluşa yaptığı açılamada ise "Bizim ilk maçı burada oynamamız büyük avantaj. Anadolu takımlarının lokomotifi olmak istiyoruz. Anadolu takımlarına cesaret vermek istiyoruz. Tahmin ediyorum biz bu kupayı kazanacağız. Bu Anadolu takımlarının şahlanışı olacaktır. Herhalde bundan sonra Anadolu, İstanbul takımlarının ayrımı bitecektir" diye konuştu.

