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Spor

Sivasspor'un 5 oyuncusu milli takımlara çağrıldı SİVAS (A.A)

27 Ağustos 2011 18:52

-Sivasspor'un 5 oyuncusu milli takımlara çağrıldı SİVAS (A.A) - 27.08.2011 - Sivasspor'un beş oyuncusunun, milli takımlara çağrıldığı bildirildi. Kulübün resmi internet sitesinde ''Yiğidolarımıza milli davet'' başlığıyla yapılan duyuruda, Sivasspor'un bazı futbolcularına ülkelerinin milli takımlarından davet geldiği kaydedildi.  Milan Borjan'ın Kanada Milli Takımı'nın 2014 FIFA Dünya Kupası grup eleme maçlarında oynayacağı karşılaşmalar için aday kadroya dahil edildiği, defans oyuncusu Jacques Faty'nin Senegal, orta saha oyuncusu Milan Cerny'nin Çek Cumhuriyeti, forvet oyuncusu Cihan Özkara'nın Azerbaycan milli takımlarının kadrolarına çağrıldığı açıklandı.  Gençlerbirliği'nden transfer edilen defans oyuncusu Mahmut Boz'un ise Ümit Milli Takım kadrosuna davet edildiği belirtilerek, futbolculara milli takımlarında başarı dilendi.

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