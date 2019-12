-SİVASSPORLU FUTBOLCULARDAN AÇIKLAMA SİVAS (A.A) - 19.07.2011 - Sivassporlu futbolcular, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma hakkında kulübün resmi internet sitesinden yaptıkları açıklamada, bu süreçten kulübün, Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ve kaleci Korcan'ın aklanarak çıkacaklarından en ufak bir şüphe duymadıklarını bildirdi. Sivasspor Kulübü oyuncuları adına kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: ''Hürriyet Gazetesinin 18 Temmuz 2011 tarihli nüshasında yayınlanan, Sivasspor-Fenerbahçe maçı öncesi takımımızın soyunma odasında ortam dinlemesi yapıldığı, soyunma odası konuşmalarının kaydedildiğine ilişkin haberi okuduk. Öncelikle belirtmek isteriz ki, mahremimiz olan konuşmaların gazeteye yansımasının ne kadar doğru olduğu hususunu şimdilik bir kenara bırakarak konuşmaların içeriği hakkında yanlış ve eksikler ve bu çerçevede ima edilenler hakkında beyanda bulunma zorunluluğu hissettik. Kulübümüz Başkanı Mecnun Otyakmaz bizlere maç günü soyunma odasında değil, maçtan bir gün önce kulüp binamızda hitap etmiştir. Bu konuşma, gazetede yer verilen ifadelerle sınırlı değildir. Başkanımız bizlere hitaben, 'Bu bizim itibar maçımız, her neticenin altında bir şeyler aranacaktır, dedikodular üretilecektir. Bu art niyetli kişileri engellemek sizin elinizde. Oyun kurallar içinde kazanmak için oynayacaksınız. Futbolda tekme tokat oynamak var mı? Maçı çirkinleştirmeden her şeyinizi sahaya koyun. Beraberliğe oynuyor görüntüsü de Trabzonspor'un tetikçiliğini yaptılar, teşvik aldılar ithamlarına sebep olacaktır. Bize düşen maçı kazanmak, Fenerbahçe'yi yenmek için Sivas'a yakışan şekilde aslanlar gibi oynamak, oyunu çirkinleştirmemek ve kimsenin ağzına laf vermemektir' demiştir. Başkanımızın mesajı, Fenerbahçe ile Trabzon arasında yaşanan şampiyonluk yarışında en belirleyici müsabakanın bir tarafı olarak sadece kendi maçımızı fair-play çerçevesinde kazanmaya odaklanmamız, Fenerbahçe veya Trabzonspor lehine yorumlanabilecek oyun tarzlarından kaçınmamızdır.'' ''Bu hususta, gerekli görülürse yetkili makamlar önünde ifade vermeye hazırız'' denilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Tüm kamuoyundan o maçı bir kez daha izlemelerini ve her birimizin oyunu çirkinleştirmeden kazanma çabasını bir kez daha görmesini talep ediyoruz. Kaleci kardeşimiz Korcan'ın kurtarışlarının tamamı yok sayılarak bir hatası öne çıkarılmaktadır. Futbol deyimlerinden biri de 'iyi kaleci kötü gol yer'dir. Korcan kardeşimizin yediği bir goldeki hatasını yapmamış bir tek üst seviye kaleci gösterilemez. Korcan'ın bir hatası ile kulübümüzün, başkanımızın ve sahada bizim hassasiyetimiz, çabalarımız yok sayılmaya çalışılırken maçın neticesine etki eden bir hakem hatası, hatalı bir ofsayt kararı tamamen gözardı edilebilmektedir. Yargı süreci, hem de gizlilik kaydı ile devam ederken yapılan bu tür haberleri manidar buluyoruz ve bu süreçten kulübümüz, başkanımız ve Korcan kardeşimizin aklanarak çıkacaklarından en ufak bir şüphe duymuyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.''