-Sivasspor'a Danimarkalı golcü SİVAS (A.A) - 05.09.2011 - Spor Toto Süper Lig takımlarından Sivasspor, transferin son gününde, İskoçya'nın Celtic takımından Danimarkalı golcü Morten Nicolas Rasmussen'i kiralık olarak kadrosuna kattı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bolivyalı golcü Ricardo Pedriel Suarez'in geçen hafta Adanaspor ile oynanan hazırlık maçında elmacık kemiğinin kırılması üzerine forvet arayışlarına hız veren ve 4-5 yabancı oyuncuyla görüşmeler yapan Sivasspor, transferin son saatlerinde İskoçya'nın Celtic takımında forma giyen 26 yaşındaki Danimarkalı golcü Morten Nicolas Rasmussen'de karar kıldı. ''Duncan'' lakaplı, 1 metre 85 santimetre boyundaki oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağlayan Yiğidolar, transfer döneminin bitmesine saatler kala Rasmussen'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Bakırköy Acıbadem Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Rasmussen'in, Sivasspor ile kiralık olarak sözleşme imzaladığı belirtildi. İskoçya'nın Celtic ekibine 2008 yılında Danimarka'nın Brondby takımından transfer olan Rasmussen'in, Danimarka'nın genç milli takımlarında forma giydiği, zaman zaman da Danimarka Milli Takımı kadrosuna çağrıldığı kaydedildi. Sivasspor'un, 1 yıllığına kiraladığı Rasmussen'i, sezon sonunda 2 milyon avro ödeyerek bonservisi ile birlikte transfer etme opsiyonu da olduğu öğrenildi. Kırmızı-beyazlı ekip, bu sezon Rammussen'in yanı sıra J acques Faty, Nihat Şahin, Milan Borjan, Kıvanç Karakaş, Burçağ Başel, Murat Akça, Kerim Zengin, Milan Cerny, Atilla Koca, Cihan Özkara ve Mahmut Boz'u kadrosuna katmıştı.