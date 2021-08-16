Sivasspor'un yenilmezlik serisini Konyaspor bitirdi

Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor ile İttifak Holding Konyaspor, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı. Sivasspor, galibiyete maçın son anlarında ulaştı.

Süper Lig 2021-22 sezonu 1. hafta karşılaşmasında Sivasspor ve Konyaspor karşı karşıya geldi. İlk yarısı beraberlikle sona eren maçın son anlarında gelen gol, Konyaspor’a galibiyeti getirdi.

Konuk ekip Konyaspor’a galibiyeti getiren gol 88. dakikada Sokol Cikalleshi’den geldi. UEFA Konferans Ligi’nde Play-Off turuna kalan ve oynadığı 3 maçı da kazanan Sivasspor, lige mağlubiyetle başladı. Öte yandan Sivasspor’un geçen sezondan beri devam eden 19 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu.

Sivasspor gelecek hafta deplasmanda Trabzonspor’u ağırlarken, Konyaspor sahasında Başakşehir’i ağırlayacak.