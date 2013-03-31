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Spor

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay istifa etti

Süper Lig'de bir teknik adam daha istifa etti...

31 Mart 2013 00:11

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Takımının 3-2 kazandığı Orduspor maçı sonrası kameralar karşısına geçen tecrübeli teknik adam görevi bıraktığını duyurdu.

Aleyhine tezahüratta bulunan taraftarlara sitem eden Çalımbay, istifa kararıyla ilgili şunları söyledi:

"Görevi bırakmak istiyorum. Ben ve Hayrettin buranın çocuğuyuz, maç bitmeden hiçbir taraftar oyuncusuna ve hocasına istifa diye bağıramaz. Maç biter, maçı bekler, sonuna kadar desteğini verir; ardından istediğini der.

Biz bu takımı zor günlerde aldık. Bu sezon her şeye rağmen kupada ilk dörtteki takımız. Bu maç kritik bir maç, en büyük desteğimiz taraftarımız olacak derken... Bana da istifa diye bağrılıyorsa ben de istifa ederim; benim için sorun yok.

Oyuncular ve biz baş başa kaldık, taraftar desteği sıfır oldu son 10 dakika; ikinci golü yedikten sonra. Maçı kazandık ama yapılan şeylerden dolayı üzgünüm. Ben ayrılmak istiyorum, buraya kimsenin desteğiyle gelmedim.

Bana her zaman yönetimimiz sahip çıkmıştır ama ben bırakmak istiyorum, takdir yönetimindir, onların bileceği iş. Her şeyden önce takımlarına sonuna kadar çıkmaları gerekiyor.

Biz sahada mücadele ederken, tribünlerde benim yüzümden kavga ediyorlar. Sabah saat 10'da antrenmanımız var, futbolcularımız da konuşacağım; ona göre hareket edeceğiz"

 

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