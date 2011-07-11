-SİVASSPOR KULÜBÜ: YÖNETİCİLERİMİZ AKLANACAK SİVAS (A.A) - 11.07.2011 - Sivasspor Kulübü, kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz ve kaleci Korcan Çelikay'ın futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından açıklama yaptı. Yönetim kurulu adına, kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, yaşanan son gelişmeler değerlendirildi. Açıklamada, yaklaşık 5 milyon Sivaslının haklı gururu olan Sivasspor Kulübü'nün başkanı Mecnun Otyakmaz ve futbol takımının kalecisi Korcan Çelikay'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında önce gözaltına alındığı, ardından tutuklandığı hatırlatıldı. Gözaltı ve tutuklanma kararı ile takip eden sürecin ardından medyada soruşturmaya ilişkin akıl almaz bir bilgi kirliliği yaşandığı ifade edilen açıklamada, ''Hakkında 'gizlilik kararı' olan bir soruşturma dosyasından, medyaya aktarılan eksik ve yanıltıcı bilgiler üzerinden oluşturulan şike ortamında, aleyhte kamuoyu oluşturulmaya çalışılmaktadır. Farklı çıkar gruplarına hizmet eden bazı kişilerin henüz kesinleşmiş bir yargı kararı yok iken hazırlık soruşturması aşamasında adeta bir hüküm tesis etmiş olması ve yaptıkları yorumlarda soruşturmaya dahil edilmiş kişileri suçlu ilan etmeye çalışması, hukuk devleti ilkesiyle ters düşmektedir'' denildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın henüz kovuşturma aşamasına dahi geçmediğinin belirtildiği açıklamada, soruşturma dosyasının incelenerek ayrıntılı savunmaların yapılmadığına dikkat çekildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Başkanımıza ve futbolcumuza tutuksuz yargılama hakkının verilmesi gerektiğini, kendilerine inancımızın tam olduğunu ve yargılama sürecinde kendilerinin kolaylıkla aklanacağına inandığımızı belirtiyoruz. Yerleşik bir adet halini alan ve her maçtan önce sayın Valimiz dahil pek çok kamu görevlimizin de katılımında misafir takımla yenilen yemek fotoğrafının soruşturma dosyası kapsamında delil ilan edilmesi ve bunların üzerinden tartışma yaratılması, suçlamanın niteliğinin anlaşılması bakımından tek başına yeterlidir. Üzerinde durmadan geçemeyeceğimiz bir başka nokta da kulübümüzün haksızlığa uğradığı bu zor dönemde bazı kişilerin herkesçe bilinen karakterlerinin bir yansıması olarak acil kongre çağrısında bulunması ve Sivasspor camiasının birlik ve beraberliğini bozmaya çalışması hususudur. Sivasspor camiası olarak bu kişileri art niyetli çabalarının sonuçsuz kalacağını önemle belirtiyoruz.'' Açıklamada, ''Herkesçe bilinmelidir ki, 'Yüce Türk milleti adına karar vermek' sorumluluğunu üstlenmiş olan bağımsız Türk mahkemelerine güvenimiz tamdır. Adil yargının konuya ilişkin sürecin sonucunda başkanımız sayın Mecnun Otyakmaz ve futbolcumuz Korcan Çelikay'ın aklanmasına hükmedeceğinin inancıyla kendilerine tüm Sivasspor camiası olarak desteklerimizi iletiyoruz'' denildi. -OTYAKMAZ, CEZAEVİNDEN TARAFTARA MESAJ VERDİ- Açıklamada, son olarak yaşanılan süreci daha iyi açıklamak adına Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'a 'Taraftara bir mesajınız var mı' sorusunun iletildiğinin belirtildiği açıklamada, Otyakmaz'ın cevabı şöyle aktarıldı: ''Sokrates idama götürülürken karısı ağlayarak 'Sen suçsuzsun, neden seni haksız yere götürüyorlar' demiş, Sokrates ise 'Haklı yere götürseler daha mı iyiydi' cevabını vermiştir. 'Yiğido gibi' teriminin oluşmasında büyük katkıları bulunan sayın başkanımıza yiğido gibi aramıza katılması dileklerimizle...''