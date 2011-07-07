-SİVASSPOR KORCAN'IN SÖZLEŞMESİNİ FESHEDTİ SİVAS (A.A) - 07.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Sivasspor kalecisi Korcan Çelikay'ın sözleşmesinin, ''oyuncunun içinde bulunduğu durum itibarıyla tek taraflı feshedildiği bildirildi. Sivasspor Yönetim Kurulu adına, kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, futbolda şike iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine konulan kaleci Korcan Çelikay'ın sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu. Açıklamada, ''Beşiktaş Kulübünden kiralık olarak takımımızda oynayan kaleci Korcan Çelikay ile ilgili olarak; menajeriyle olan telefon görüşmelerinden dolayı davası devam etmektedir, kendisi hakkında mahkeme tarafından tutuklama kararı verilmiştir. Korcan Çelikay'ın içinde bulunduğu durum itibarıyla yönetim kurulu tarafından sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilmiştir'' denildi.