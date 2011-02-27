-SİVASSPOR İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI SİVAS (A.A) - 27.02.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Sivasspor ile Manisaspor arasında oynanan maçın ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Sivasspor, ligin formda ekiplerinden Manisaspor'u Sivas 4 Eylül Stadı'nda konuk etti. Düşme potasındaki rakiplerinden Konyaspor'un, Kardemir Karabükspor'a 2-1, Bucaspor'un, Bursaspor'a 2-0 ve Kasımpaşa'nın, Fenerbahçe'ye 2-0 yenildiği 23. haftayı 3 puanla kapatmak isteyen Sivasspor, taraftarının desteğiyle maça rakibine oranla daha atak başladı. Ligde son 6 maçında galibiyete hasret kalan ve 77 günlük galibiyet hasretini noktalamak isteyen Sivasspor, 17. dakikada Kamil Grosicki'nin penaltıdan attığı golle öne geçti. Golün ardından kontrollü bir futbol sergileyen Sivasspor, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı. Konuk ekip Manisspor ise yediği golün moral bozukluğuyla rakip kalede pek fazla etkili olamadı. 6. dakikada sol kanatta topla buluşan Erman'ın ceza alanı dışından yerden sert vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı. 9. dakikada Eneramo'nun ceza alanı dışından sert vuruşunda top direğin üstünden auta çıktı. 16. dakikada gelişen Sivasspor atağında, Mehmet Nas topu Grosicki'ye doğru gönderdi. Grosicki'nin ayağının içiyle topu yumuşatarak rakibini çalımlamaya çalıştığı pozisyonda, hakem Süleyman Abay, Manisasporlu savunma oyuncu Bülent Cevahir'in topu ceza alanı içerisinde eliyle kestiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi. 17. dakikada penaltı atışını kullanan Kamil Grosicki, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-0 28. dakikada Ömer'in sağ kanattan kullandığı serbest atışta, Sivassporlu oyuncular topu rakip futbolculardan önce davranarak uzaklaştırdı. Maçın ilk yarısını Sivasspor 1-0 önde tamamladı. -ERBAKAN İÇİN SAYGI DURUŞU- Maç başlamadan önce, bugün vefat eden eski Başbakan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. 22. Vergi Haftası dolayısıyla Sivasspor takımı, sahaya verginin önemini anlatan pankartla çıktı. Sivassporlu futbolcular ve teknik heyet, maç başlamadan önce saha kenarında bir araya gelerek galibiyet yemini etti. Sivasspor'da kaptan Mehmet Yıldız yedek soyununca, tecrübeli savunma oyuncusu Sedat Bayrak sahaya kaptan olarak çıktı. Sivasspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı kaleci Lubos Kamenar da ligdeki ilk maçına çıktı. Kadroda revizyona giden Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mehmet Yıldız'ın yanı sıra Tomas Rada, Yannick Kamanan, Hayrettin Yerlikaya, Ricardo Pedriel Suarez, Sandro Mendonça ve kaleci Korcan Çelikay'ı yedek bekletti. Konuk ekip Manisaspor'da ise golcü oyuncu Aziza Makakula yedekler arasında yer aldı. Stat: 4 Eylül Hakemler: Süleyman Abay, Erdem Bayık, Mustafa İspiroğlu Sivasspor: Kamenar, Uğur, Sedat, Navratil, Ziya, Kadir, Mehmet Nas, Erman, Grosicki, Cihan, Eneramo Manisaspor: İlker, Ömer, Dixon, Hüseyin, Bülent (Dk. 41 Iwanski), Mehmet Güven, Yiğit İncedemir, Murat Erdoğan, Yiğit Gökoğlan, Simpson, Kahe Gol: Dk. 17 Kamil Grosicki (Penaltıdan) (Sivasspor) Sarı kartlar: Dk. 16 Bülent, 22 Dixon (Manisaspor), Dk. 34 Mehmet Nas (Sivasspor)