-Sivasspor ile Fenerbahçe ligde 13. randevuda SİVAS (A.A) - 03.11.2011 - Sivasspor ile Fenerbahçe, yarın yapacakları maçla birlikte Süper Lig'de 13. kez karşılaşacak. Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 12 maçtan 9'unu Fenerbahçe, 1'ini Sivasspor kazanırken, 2 maç da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin toplam 32 golüne, Sivasspor 14 golle karşılık verdi. Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı 1-0 kazanan Fenerbahçe, geçen sezonun 34. haftasında Sivas'ta oynanan karşılaşmayı da 4-3 kazanarak şampiyonluk turunu Sivas 4 Eylül Stadı'nda atmıştı. İki ekip arasında Sivas 4 Eylül Stadı'nda yapılan 6 maçtan 4'ünü Fenerbahçe, 1'ini Sivasspor kazanırken, 1 maç da berabere sonuçlandı. Sivasspor, şampiyonluğu kovaladığı 2008-2009 sezonunun 5. haftasında 26 Eylül 2008'de Fenerbahçe'yi Sivas'ta 2-1 mağlup etmeyi başararak, rakibine karşı ilk galibiyetine imza atmıştı. Sivasspor'un bu galibiyetinin ardından iki ekip arasında oynanan son 5 lig maçından Fenerbahçe galip ayrıldı.