-SİVASSPOR GÖZ DOLDURDU SİVAS (A.A) - 31.07.2010 - Yeni sezon hazırlıklarını Hollanda'da sürdüren Sivasspor, yaptığı 5 hazırlık maçının 4'ünden galip ayrılarak performansıyla beğeni topladı. Hollanda'nın Arnhem kentinde 18 Temmuz'dan bu yana kamp yapan Sivasspor, kamp süresince yaptığı 5 hazırlık maçında yenilgi yüzü görmedi. Teknik direktör Mesut Bakkal yönetimindeki Sivasspor, Hollanda kampındaki ilk 3 hazırlık maçından galibiyetle ayrıldı. Dördüncü hazırlık karşılaşmasından beraberlikle yetinen kırmızı-beyazlılar, beşinci maçı da kazanmasını bildi. Hollanda'daki ilk hazırlık maçında Hollanda temsilcisi FC Oss'u 3-1 yenen Sivasspor, ikinci karşılaşmada Alman ekibi Borussia Mönchengladbach II takımını 2-0, üçüncü maçta ise Hollanda'nın Nac Breda takımını 2-1 mağlup etti. Hollanda kampındaki dördüncü hazırlık maçında Suudi Arabistan'ın El İttifak takımıyla 1-1 berabere kalan Sivasspor, 5. karşılaşmada Hollanda ikinci lig takımlarından Cambuur S.C'yi 3-0 yenmeyi başardı. Bu maçlarda rakip filelere 11 gol atan kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise 3 gol gördü. Kamp dönemindeki hazırlık maçlarında yenilgi yüzü görmeyen Sivasspor, performansıyla taraftarlarından alkış aldı. Hollanda kampındaki son hazırlık maçında 1 Ağustos'ta Yunanistan'ın Xanthi Skoda takımı ile karşılaşacak olan Sivasspor, 2 Ağustos'ta yurda dönecek. Bu arada, geçen sezonlardaki çekirdek kadrosunu koruyan kırmızı-beyazlı ekibin orta alan ve forvete transfer yapabileceği öğrenildi. Bu sezon forvet oyuncusu Ricardo Pedriel Suarez, kaleci Sead Ramoviç, stoper Denis İvanov, orta saha oyuncuları Mehmet Nas, Ceyhun Eriş ve Sedat Yeşilkaya ile bazı genç oyuncuları transfer eden Sivasspor, ayrıca Diyarbakırspor'da geçen sezon kiralık forma giyen savunma oyuncusu Mamadou Diallo'yu da yeniden kadrosuna dahil etti.