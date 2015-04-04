Sivasspor, Eskişehirspor karşısında nefes aldı: 1-3

26. haftaya aynı puanla ve düşme hattının hemen üzerinde giren iki takımın mücadelesinde Sivasspor, geri düşmesine rağmen ikinci yarıda maçı çevirmeyi bildi ve kritik haftayı 3 puanla kapattı: 1-3.

Süper Lig'in 26. haftasında Eskişehirspor ile Medicana Sivasspor karşı karşıya geldi.

Eskişehir Atatürk Stadı'ndaki mücadelenin ilk dakikaları orta saha mücadelesi şeklinde geçerken iki takım da birbirine üstünlük kurmakta zorluk çekti.

Düşme hattının hemen üzerinde bulunan Eskişehirspor, ilk 45 dakika bitmeden öne geçmenin hesaplarını yaparken beklediği gol 41'de penaltıdan Sezer Öztürk ile geldi.

Ntvspor’da yer alan habere göre, mücadelenin ilk devresi 1-0'lık Es-Es üstünlüğüyle noktalanırken ikinci yarı golle başladı. Bu kez golü bulan taraf konuk ekip Sivasspor oldu ve Aatif Chahechouhe 47'de skoru eşitledi.

Golden sonra hızlı hücumlarla üstünlük golünü arayan Sergen Yalçın'ın öğrencileri çok geçmeden bu isteğini tabelaya yansıttı. Ceza sahası önünde topla buluşan John Utaka, Mustafa Yumlu'da güzel sıyrıldı ve düz bir vuruşla takımını 2-1 öne geçiren gole imzasını attı.

Son bölümlerde beraberlik adına tüm riskleri alan Eskişehirspor bu esnada kalesinde pozisyonlar verdi. Günün etkili isimlerinden Batuhan Karadeniz'in asistiyle topu ağlara gönderen Chahechouhe farkı 2'ye çıkardı ve takımını iyice rahatlattı.

Karşılaşmanın son bölümünden skorun da verdiği avantajı iyi değerlendiren Medicana Sivasspor, Eskişehirspor'un kendisini yakalamasına izin vermedi ve zorlu deplasmanda 3 puanı 3 golle aldı.

Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 30'a çıkarırken, kritik haftayı boş geçen Eskişehirspor 27'de kaldı.

Sivasspor gelecek hafta evinde Balıkesirspor'u konuk edecek. Eskişehirspor ise Kardemir Karabükspor deplasmanında puan arayacak.