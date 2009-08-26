Sivasspor Avrupa'ya veda etti

İlk maçta 3-0 yenilen Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında Shakhtar Donetsk’e Jadson ve Adriano'nun penaltı golleriyle 2-0 mağlup olarak Avrupa’ya veda etti.



Futbolda UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında deplasmanda Ukrayna'nın FC Shakhtar Donetsk takımına 2-0 yenilen Sivasspor, Avrupa kupalarından elendi.



FC SHAKHTAR DONETSK: 2 - SİVASSPOR: 0



Stat: RSC Olympiyskiy

Hakemler: Matteo Simone Trefoloni, Luca Maggiani, Sandro Rossomando (İtalya)

FC Shakhtar Donetsk: Khudzhamov, Jadson, Ilsinho (Dk. 61 Rakitskiy), Kobin, Gai (Dk. 60 Fernandinho), Willian, Polyanskiy, Ischenko, Srna, Chyzhov, Aghahowa (Dk. 46 Adriano)Sivasspor: Akın, Abdurrahman (Dk. 55 Uğur ), Yasin, Mbemba, Murat Sözgelmez (Dk. 72 Ferhat), Onur, İbrahim, Kadir, Cihan (Dk. 62 Agbetu), Erman, Kamanan

Goller: Dk. 21 Jadson (penaltıdan), Dk. 59 Adriano (penaltıdan) (FC Shakhtar Donetsk)

Sarı Kartlar: Dk. 34 Murat Sözgelmez, Dk. 67 Yasin, Dk. 89 Uğur (Sivasspor), Dk. 51 Polyanskiy (FC Shakhtar Donetsk)



MAÇTAN DAKİKALAR



1. dakikada Onur'un sağ kanattan ceza alanına yaptığı ortada, kaleci Khudzhamov topu yumruklayarak uzaklaştırdı.



4. dakikada Polyanskiy'nin ceza alanı dışından yerden sert vuruşunda, top az farkla auta çıktı.



5. dakikada Kobin'in ceza alanı dışından yaklaşık 35 metreden sert vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.



8. dakikada Willian'ın ceza alanı sol çaprazından sert vuruşunda, top kaleci Akın'dan döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.



13. dakikada Abdurrahman'ın sağ kanattan ortasında Kamanan'ın ceza alanı içinde gelişine yaptığı vuruşta, top direğin üstünden auta çıktı.



15. dakikada gelişen FC Shakhtar Donetsk atağında savunmanın arkasındaki Aghahowa, topu filelere göndermesine karşın hakem, yardımcısının da uyarısıyla pozisyonda ''ofsayt'' kararı verdi.



20. dakikada Srna'nın ceza alanında düşürülmesi üzerine hakem Trefoloni, penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı atışını 21. dakikada kullanan Jadson, meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.



36. dakikada ceza alanında topla buluşan Willian'ın dönerek vuruşunda, kaleci Akın yerden köşeye giden topu uzanarak çeldi.



45+1. dakikada Murat Sözgelmez'in sol kanattan ceza alanına yaptığı ortada, Kamanan'ın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.



Maçın ilk yarısı, FC Shakhtar Donetsk'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. <