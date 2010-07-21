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Spor

SİVASSPOR: 3

21 Temmuz 2010 02:41

-SİVASSPOR: 3 - FC OSS: 1 ARNHEM (A.A) - 20.07.2010 - Turkcell Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Hollanda temsilcisi FC Oss ile oynadığı hazırlık maçını 3-1 kazandı. Herpen'deki Herpenia Stadı'nda oynanan müsabakaya Sivasspor, Akın, Abdurrahman, Denis, Sedat Bayrak, Hayrettin, Kadir, Sedat Yeşilkaya, Zita, Erman, Pedrial ve Kamamana onbiriyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısında 12. dakikada Erman'ın golüyle 1-0 öne geçen Sivasspor, rakibinin 30. dakikadaki golüne engel olamadı. Sivasspor, ilk yarının son dakikasında Hayrettin'in düşürülüşüyle kazanılan penaltı atışını, Zita ile değerlendirince ilk yarıyı 2-1 üstün tamamladı. İkinci yarıda bir gol daha bulan Sivasspor, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.  

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