-SİVASSPOR: 3 - FC OSS: 1 ARNHEM (A.A) - 20.07.2010 - Turkcell Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Hollanda temsilcisi FC Oss ile oynadığı hazırlık maçını 3-1 kazandı. Herpen'deki Herpenia Stadı'nda oynanan müsabakaya Sivasspor, Akın, Abdurrahman, Denis, Sedat Bayrak, Hayrettin, Kadir, Sedat Yeşilkaya, Zita, Erman, Pedrial ve Kamamana onbiriyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısında 12. dakikada Erman'ın golüyle 1-0 öne geçen Sivasspor, rakibinin 30. dakikadaki golüne engel olamadı. Sivasspor, ilk yarının son dakikasında Hayrettin'in düşürülüşüyle kazanılan penaltı atışını, Zita ile değerlendirince ilk yarıyı 2-1 üstün tamamladı. İkinci yarıda bir gol daha bulan Sivasspor, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.