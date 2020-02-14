Sivaslı taraftarlar "A Spor dışarı" diye bağırdı, reji sesi kıstı

Sivassporlu taraftarlar maç başlamadan önce de, "A Spor dışarı" diye bağırdı.

A Spor’un yayınladığı Ziraat Türkiye Kupası maçında Sivas’ta oynanan Sivasspor - Antalyaspor maçında tribündeki seyirciler “A Spor dışarı” tazehüratı yaptı.

Tezahüratın canlı yayında duyulmasının ardından A Spor rejisi sesi hemen yayından alarak kesti.

Fenerbahçe taraftarı da, başında Albayrak ailesinin sahibi olduğu Turkuvaz Medya Grubu’na ait A Spor’a, kanalda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkındaki sert eleştiriler nedeniyle tepki göstermişti. Fenerbahçe taraftarı geçen hafta da stadyumda “A Spor dışarı” tezahüratında bulunmuştu.