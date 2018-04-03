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Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar

İrfan ÖZŞEKER-Hakan KALELİ (Sivas), (DHA) - SİVAS'ın yüksek kesimlerinde ve bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu

03 Nisan 2018 18:06

İrfan ÖZŞEKER-Hakan KALELİ (Sivas), (DHA) - SİVAS\'ın yüksek kesimlerinde ve bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle Sivas\'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Sivas- Ankara yolunda ve Sivas- Tokat yolunun 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi\'nde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, günlük yaşamı etkiledi. Yoğun tipi ve sis nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı. Gece yarısından itibaren hava sıcaklığının eksi 2 dereceye kadar düşmesi beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri, çiftçileri orta kuvvette don olayı olabileceğiyle ilgili uyardı. 

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