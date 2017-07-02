Sivas’ın yangını sönmedi

2 otel görevlisi ve 33 aydının yakılarak katledildiği Sivas katliamında 24 yıldır adalet aranıyor. 15 bin kişinin katıldığı katliamda sadece 123 kişi hakkında hüküm verildi.

Cumhuriyet gazetesinden Alican Uludağ’ın haberine göre, Pir Sultan Abdal Kültür şenliklerine katılmak için 1-2 Temmuz 1993 tarihlerinde Sivas’a gelen aydınlar, Madımak Oteli’nde kalıyordu. Devletin gözü önünde şeriatçı bir kitle, şenlikleri yaptırmamak için ayaklandı. Madımak Oteli’nin önünde toplanan saldırgan kitle, “Cumhuriyet gidecek, şeriat gelecek”, “Şeriat gelecek, zulüm bitecek” şeklinde slogan attı. Otelin etrafını saran kitle, bir süre sonra ateşe verdi. Saldırgan kalabalık, bu sırada “Yak, yak, yak” diye bağırdı. Devletin gözü önünde gerçekleşen yangın sonunda tam bir katliam yaşandı. 2’si otel görevlisi, 33’ü aydın olmak üzere 35 kişi yaşamını yitirdi. Polis kayıtlarına göre Sivas’taki olaylara 15 bin kişi katıldı. Ancak çok sınırlı bir sayıya dava açıldı, bunlardan 123’ü kesin ceza aldı. Adalet Bakanlığı verilerine göre Sivas katliamı davasında halen 27 kişi cezaevinde bulunuyor.

Ankara 11. Ceza Mahkemesi’nde süren Sivas katliamı davasında 13 Mart 2012’de düşme kararı verildi. Mahkeme, firardayken yakalanamayan, ancak kanser olduktan sonra döndüğü evinde ölen Cafer Erçakmak ile Yılmaz Bağ’ın ölmeleri nedeniyle, diğer 5 sanığın dosyasını ise zamanaşımı dolduğu gerekçesiyle düşürdü. Sivas katliamı davasında birçok skandal yaşandı. Firari sanıklardan İhsan Çakmak’ın 1997’de askere alındığı, 1999’da Sivas’ta evlendiği, çocuğunu nüfusa kaydettirdiği ve emniyete başvurup ehliyet aldığı ortaya çıktı. Sanıklardan Yılmaz Bağ’ın ise aranırken Sivas Kangal ilçesinde düğün yaptığı belirlendi.

Sivas katliamına ilişkin halen 3 sanık firari olarak aranıyor. Sanıklar Murat Sonkur, Murat Karataş ve Eren Ceylan hakkında Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava sürüyor ve haklarında kırmızı bülten var. Adalet Bakanlığı, mahkemeye gönderdiği yazıda, bu üç sanık hakkındaki davanın da zamanaşımından düşürülmesini istedi.

Üzerinden 24 yıl geçmesine karşın katliamla ilgili hiçbir devlet görevlisi hesap vermedi. Katliamın arkasındaki örgütlü güç çözülemedi.