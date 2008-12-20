Sivas’ın 1 No’lu sanığı için zamanaşımı yok!

Geçen celse, Madımak katliamı davası için zamanaşımı isteyen savcı, sanık Cafer Erçakmak hakkında, “anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs” maddesinin uygulanması ihtimali ortaya çıkınca dosyanın ayrılmasını istedi.



Madımak Oteli’nin 2 Temmuz 1993’te yakılarak, 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylara yönelik 7 sanığın yargılandığı davada, çarpıcı bir gelişme yaşandı. Savcı, geçen celse “zamanaşımından hakkındaki davanın düşmesini” talep ettiği davanın 1 numaralı sanığı Cafer Erçakmak’ın dosyasının ayrılmasını istedi.



Avukatlar müdahil oldu



’Sivas Davası’nda yakalanamadıkları için dosyaları ayrılan, aralarında olayların bir numaralı sorumlularından Cafer Erçakmak’ın da olduğu 7 kişiye ilişkin dosyanın görülmesine Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Dünkü duruşmaya sanık İhsan Çakmak’ın avukatı Gökhan Öztürk’ün yanı sıra ilk kez müdahil avukatları olarak da Fevzi Gümüş, Şenal Sarıhan, Ali Sarıgül, Mehdi Bektaş, Kazım Genç, Süleyman Ateş, Üzüm Ateş ve Ankara Barosu adına Avukat Onur Tatar katıldı. Mahkeme Başkanı Hasan Şatır, ana dava dosyasının Yargıtay’da olduğunu hatırlatarak, ana dosyaya ilişkin kararla ilgili Yargıtay kararı örneklerinin, mahkemede görülen davanın dosyasına eklendiğini bildirdi.



Savcı ’15 yıl geçti’ demişti



Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili, geçen celse açıkladığı esas hakkındaki görüşünde, aralarında Cafer Erçakmak’ın da bulunduğu 7 sanığın eyleminin “Anayasal düzeni zorla değiştirmeye iştirak” suçu olduğunu kaydetmişti. Bilgili, söz konusu suçun da 15 yıllık zaman aşımına tabi olduğunu ifade ederek, suç tarihi itibarıyla 2 Temmuz 2008 tarihinde zaman aşımının dolması sebebiyle sanıklar hakkındaki kamu davasının düşmesine karar verilmesini talep etmişti.



Erçakmak kurtulamayacak



Savcı Bilgili, dünkü son celsede ise, esas hakkındaki görüşünü değiştirdi. Sanık Cafer Erçakmak’la ilgili ifade, beyanlar, tutanaklar ve belgelerin, Yargıtay’daki ana dosyada bulunduğunu belirten Savcı Bilgili, Erçakmak hakkında suç tarihi itibarıyla 765 sayılı TCK’nın 146/1. maddesinin uygulanması ihtimali nedeniyle bu kişi hakkındaki yakalama emrinin devamına karar verilmesini talep etti. Şu an mahkemede görülen dava dosyasından Erçakmak’ın dosyasının ayrılarak başka bir esasla görülmesine karar verilmesini talep eden Savcı Bilgili, diğer sanıklarla ilgili ise daha önce verdiği görüş doğrultusunda “zaman aşımı” kararı verilmesini istedi.



Mahkeme Başkanı Hasan Şatır, sanık Cafer Erçakmak’ın yakalama emrinin infazının beklenmesine ve akıbetinin sorulmasına karar verildiğini açıkladı. Şikayetçilerin avukatlarına, soruşturmanın genişletilmesi talepleriyle ilgili süre veren mahkeme, duruşmayı erteledi.



Alevi temsilcileri de izledi



Madımak Oteli’nde hayatını kaybeden Handan Metin’in annesi Sultan ve babası Sadık Balkız da duruşmayı izledi. Sadık Balkız, duruşmanın ardından gazetecilere, “Adaletin tecellisini bekliyoruz” dedi. Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Ali Balkız da duruşmayı izleyenler arasındaydı.



Dönemin Refah Partili Belediye Meclis Üyesi olan Cafer Erçakmak, olayların “provokatörü” olarak gösteriliyordu. Madımak Oteli’ne itfaiyenin müdahalesi sırasında merdivenlere çıkarak, halkı galeyana getiren Erçakmak, yazar Aziz Nesin’e de saldırmıştı. Uzun süre dönemin Sivas Belediye Başkanı Temel Karamollaoğlu ile karıştırılan Erçakmak daha sonra kayıplara karışmıştı.