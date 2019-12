'Sivas'ı yenersek durdurulamayız'

Trabzonspor'un golcüsü Gökhan Ünal, şampiyonluk için tekrar havaya girdiklerini belirterek, "Sivasspor maçından 3 puan alırsak, bizi kimse durduramaz" dedi.





Gökhan Ünal, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, ligin bitimine 6 maç kaldığını belirterek, ''Aslında şampiyonluk yarışında en favori takım bizdik. Ancak hiç beklemediğimiz puan kayıpları yaşadık. Bunlarda şanssızlık da etkili oldu. Son iki haftadır galip geliyoruz. Rakiplerimiz de puan kaybedince tekrar şampiyonluk şansımızı artırdık'' dedi.



Şimdi önlerinde Sivasspor ile yapacakları maçın bulunduğunu ifade eden Gökhan Ünal, ''Bu maçı kazanırsak şampiyonluğun en güçlü adayıyız. Kısacası Sivasspor maçından 3 puan alırsak bizi kimse durduramaz. Bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Artık bizim için zor günler geride kaldı. Sivasspor maçının bizim için dönüm noktası olduğunu biliyoruz ve ona göre hazırlanıyoruz. Çok umutluyum. İnşallah 3 puanla Trabzon'a döneceğiz'' diye konuştu.



''TEKRAR HAVA YAKALANDI''



Gökhan, Trabzonspor'un son şampiyonluğunun ardından yıllar geçtiğine dikkati çekerek, ''Uzun süre sonra tekrar bir hava yakalandı. Ama şunu belirtmeliyim, bu takım yeni kuruldu. Kimse sezon başında şampiyonluk beklemiyordu. İlk 3 takım arasında ligi tamamlayıp gelecek sezon şampiyon olmamız hedefleniyordu. Futbolda pas yüzdeniz ne kadar iyi olursa o kadar başarılı oluyorsunuz. Zaman zaman bizim hatalarımız olabilir. Eğer sabır gösterilirse bu takım çok büyük işler başaracaktır'' dedi.



''YEDEKLİK OLUMLU YANSIDI''



İki haftadır yedek kalmasının kendisini olumlu etkilediğini vurgulayan Gökhan, ''Ersun hocayla konuştuğumuzda beni dinlendireceğini söyledi. Yıprandığımı o da fark etti. Gol atamadığım için tepkiler gelmeye başlamıştı. Yedek kalmak beni motive etti. Uzun zamandan sonra ilk defa yedek kaldım. Kayserispor'da sorunlu dönem hariç hep oynadım. Her dönem gol atsam da atmasam da oynuyordum. Şimdi yedeklik iyi geldi diyebilirim. Gençlerbirliği maçında sonradan oyuna girerek gol attım. Bu da güvenimin yerine gelmesini sağladı. Zaten önemli olan benim yedek kalmam değil, takımın kazanması. Takım kazandıktan sonra yedek kalmak sorun değil'' diye konuştu.



Gökhan Ünal, 109 gün aradan sonra Hüseyin Avni Aker Stadı'nda gol atmasının kendisini mutlu ettiğini kaydederek, ''Sahamızda gol atamama şanssızlığını kırdım. Pozisyona giriyordum ama bir türlü gol olmuyordu. Artık bundan sonraki haftalar her şey daha iyi olacak'' diye konuştu.



Psikolojik olarak biraz yıpranmış durumda olduğunu belirten Gökhan, ''Psikolojimin böyle olması sonucu bir türlü sahada istediklerimi yapamıyorum. Rahatlıkla atacağım goller kaçıyor. Bunun bir baskısı var üzerimde. Neden olduğunu ben de araştırıyorum ama bulamıyorum. Belki buradaki ilk senem olmasından kaynaklanıyordur. Alışma dönemini biraz uzatmış olabilirim. Ama her sene böyle olacak diye bir şey yok. Çünkü ben Kayseri'deki ilk yılımda da 9 gol atmıştım ve ondan sonra gol kralı olmuştum'' dedi.



HEDEFİ 18 GOL



Ligde 11 golü bulunan Gökhan, gol kralı olma hedefinin hala devam ettiğini kaydederek, ''Bu hedef son ana kadar devam edecek. Önümüzde 6 maç var. Her şey olabilir. Önemli olan iyi bir seri yakalamak. Ama benim hedefim ligi 18 golle tamamlamak. Bu sezon için iyi bir rakam. Ama seneye bambaşka olacak. Takımdaki herkes birbirine alışacak. Uyum sorunu olmayacak. Böyle olunca da takımın başarı grafiği daha da yükselecek'' diye konuştu.



Gökhan, Trabzonspor ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Avrupa'ya gitmek istediğini ifade ederek, ''Bu belki de bir yıl önce veya sonra da olabilir. Ama önce burada mutlaka şampiyonluk yaşamak istiyorum. Elbette şartların ne olacağını önceden bilemezsiniz'' dedi.