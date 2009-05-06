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Spor

Sivas zirveye alıştı

Son 4 haftaya Beşiktaş'ın 1 puan önünde giren Sivasspor, 17 hafta boyuncu lider oldu.

06 Mayıs 2009 03:00


Son 4 haftaya Beşiktaş'ın 1 puan önünde giren Sivasspor, bu sezon ligde 16'sı üst üste olmak üzere 17 hafta boyuncu lider oldu.


Turkcell Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren lider Sivasspor, bu sezon geride kalan 30 haftada liderlik koltuğunu en fazla elinde tutan takım oldu.

Ligde son 4 haftaya ikinci Beşiktaş'ın 1, üçüncü Trabzonspor'un 4, dördüncü Galatasaray'ın 8, beşinci Fenerbahçe ve altıncı Bursaspor'un ise 9 puan önünde 60 puanla lider olarak giren Sivasspor, ligde bu sezon liderlik koltuğunu en fazla elinde tutan takım olarak kayıtlara geçti.

Bu sezon ilk kez 3'üncü haftada liderlik koltuğuna oturan Bülent Uygun yönetimindeki Sivasspor, geride kalan 30 haftada 16'sı üst üste olmak üzere 17 haftayı lider olarak kapayarak önemli bir başarıya imza attı. Sivasspor'un şampiyonluktaki rakiplerinden Trabzonspor 8, Beşiktaş 4, Galatasaray ise 1 hafta liderlik koltuğunu elinde tuttu.

Son 16 haftayı lider kapayarak şampiyonluk yarışında iddialı olduğunu gösteren kırmızı-beyazlı ekip, kalan 4 haftaya rakiplerinin önünde 60 puanla lider olarak girerek futbol kamuoyunun da takdirini kazandı.

Anadolu'nun şampiyon umudu Sivasspor, son 4 haftada İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Gençlerbirliği ile iç sahada, Hacettepe ve Galatasaray ile de deplasmanda karşılaşacak.

4 MAÇI KAZANIRSA İPİ GÖĞÜSLEYECEK

Sezonun ilk yarısında bu 4 takımla yaptığı 4 maçı da kazanan Yiğidolar, kalan 4 maçını kazandığı takdirde, zirve yarışındaki en yakın takipçisi Beşiktaş'ın 1 puan önünde olduğu için Beşiktaş ve diğer rakiplerinin yaptığı maçların skorlarına bakmadan şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek Trabzonspor'dan sonra şampiyonluğa ulaşan ikinci Anadolu kulübü olarak Türk futbol tarihine geçmeyi hedefleyen Sivasspor, sezon sonunda şampiyonluğa ulaştığı takdirde, Türkiye'de ''4 Büyükler'' olarak bilinen Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un ardından şampiyonluk sevinci yaşayan 5. kulüp olarak da Türk Futbol Tarihi'ne geçecek.

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