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Yaşam

Sivas ve Uşak’ta trafik kazaları: 2 ölü, 2 yaralı

Sivas ve Uşak'ta meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

27 Eylül 2008 03:00

Sivas ve Uşak'ta meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Tuncay Küçüköztürk (35) yönetimindeki 44 FN 381 plakalı otomobil, Alacahan-Malatya kara yolunun 34. kilometresinde devrildi.

 

Kazada, Cumhuriyet Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışan Küçüköztürk hayatını kaybetti. Üniversitenin Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde anestezi asistanı olarak görev yapan sürücünün eşi Hatice Aslı Küçüköztürk (32) ile Cemil Akıncı (17) yaralandı. Yaralılar Kangal Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.

 

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında da bir kişi öldü. Uşak-İzmir kara yolunda, T.A'nın kullandığı 41 AD 753 plakalı otomobil, Akar Petrol önünde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Habibe Şentürk'e (37) çarptı. Ağır yaralanan Şentürk, kaldırıldığı Uşak Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Kazadan sonra kaçan T.A'nın, polis ekiplerine teslim olduğu bildirildi.

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