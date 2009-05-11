Sivas ve Beşiktaş hak etti

Rıdvan Dilmen, ligde şampiyonluk yarışının iddialı takımlarından Beşiktaş ile Sivasspor'un bu seneki performanslarına göre burada olmayı hak ettiğini söyledi. Dilmen yarışta Beşiktaş'ı bir adım önde gördü.



Rıdvan Dilmen, haftanın maçlarını değerlendirdi. Dilmen, ligin tepesinde olan o takımların zirveyi hakettiğini söyledi.



NTV Spor Yorumcusu Rıdvan Dilmen, ligde şampiyonluk yarışının iddialı takımlarından Beşiktaş ile Sivasspor'un bu seneki performanslarına göre burada olmayı hak ettiğini söyledi.



Rıdvan Dilmen, "Türkiye'de tartışmaya açık bir lig yaşandı. Bütçelere göre yanlış transfer politikalarıyla bence bu kadaz az puanda kalındı. Şampiyonluk kaybedilebilir ama bu kadar puan ancak yanlış transfer politikalarıyla olur. Ligin tepesinde kim ne kadar arzulusya o lider olmuş. Öyle ilginç bir sezon yaşıyoruz ki, Konya'da berabere kaldı Sivasspor, Gaziantep'te mağlup oldu ve kendi evinde İstanbul Büyükşehir'e mağlup oldu ve halen şampiyonluk hesabı yapıyor." diye konuştu.



Dilmen, "Ankaraspor takımının ligin ikinci yarısında 1 galibiyeti var ve tehlikeli bölgede değil. 16 maçta Ankaraspor çok önemli puan almış, ondan sonra 15 maçta bir maç kazanmasına rağmen tehlikeli bölgede değil. Heyecan var mı, inanılmaz heyecan var." dedi.



"TÜRKİYE'DE KALİTE BÜYÜKLERİN PERFORMANSINA GÖRE "



Ligin ikinci yarısının en başarılı takımlarının Bursaspor ile Beşiktaş olduğunun altını çizen ünlü yorumcu, "Türkiye futbolunda radikal kararlar alınması lazım. Hacettepe ile Gençlerbirliği'nin 31. hafta oynaması, Bank Asya'da Sakaryaspor küme düşmesi. Statülerin değişmesi lazım kaliteyi yükseltmek için. Türkiye'de kalite büyüklerin performansına göre. Biz programda genelde 3 büyükleri konuşuyoruz, gazetelerde de öyle. 80 puan normal standarttır ama görüyoruz ki 70'lere falan indi. Ama alttan zorlayan yok, bir Sivasspor zorluyor, onun dışında zorlayan yok." şeklinde konuştu.



Turkcell Süper Lig'de heyecanın olduğunu da belirten Dilmen, "Takımların o kadar istikrarsızlıkları var ki Sivasspor gibi. Şampiyonluğa oynayan takım iddiasız Gaziantepspor'a mağlup olmaz, haklı sebeplerle de İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a yenilmez." dedi.



"KÖTÜNÜN İYİSİ ŞAMPİYON OLACAK"



Turk futbolunun hep büyüklere göre yargılandığını söyleyen Rıdvan Dilmen, "Burada problem büyüklerin performansı. Trabzonspor kadro darlığının sıkıntısını yaşadı. Trabzonspor üçte üç yaparsa uzak ihtimal ama iddiası var. Kötünün iyisi şampiyon olacak ama her şeye rağmen Sivasspor ile Beşiktaş'ı ayrı yere koyacağız. Beşiktaş'ı eleştirmek doğru değil. Beşiktaş kaybettiği gün dahi arzusunda diğer takımlara göre üstün. Beşiktaş yönetimi iyi iş yaptı, hatadan dönmesini bildi. İbrahim Toraman ve İbrahim Üzülmez büyük sıkıntı yaşadılar ve savunmanın banko oynayan iki oyuncusu. Sezon başında terlik kavgası yaşadılar, sustular, kulüplerinin kıymetini bildiler. Bu oyuncular Beşiktaş'ın şampiyonluğunda en önemli rol oynadılar profesyonellik anlamında." diye konuştu.



"İstediğiniz şans sizden yana olur diye bir şey yok. Şansa ben hayatta inanmam." diyen Dilmen, "Rakip takımların inanılmaz puan kayıpları oldu, çünkü isteyen kazanır bu işi. Kadro yapıları olarak Galatasaray biraz daha iyiydi. Ama ciddi problemler yaşadı. Beşiktaş fazla problem yaşamadı." dedi.



Hiçbir kimsenin Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu kadar puan kaybedeceğini hesaplayamayacağını da belirten Dilmen, "Beşiktaş hak etti mi, bence hak etti, Sivas hak etti mi hak etti. Onun dışında ben hak eden şampiyonluğu görmüyorum. Evine gönderilen İbrahim Üzülmez ve Toraman şu anda en önemli oyuncular. Rüştü bakıyoruz, bir yerden bir yere atlıyor. İbrahim Üzülmez çok yetenekli değil ama kalpten oynuyor. İbrahim Toraman üst düzey belki değil ama yürekten oynuyor." şeklinde konuştu.



