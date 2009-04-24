Sivas Valisi'nden açıklama!



Sivas Valisi Veysel Dalmaz, kritik Sivasspor-Trabzonspor maçı öncesinde bazı yöneticilerin sanki Sivas'ta konaklayacak yer yokmuş gibi Tokat'ta kalacaklarını açıklamalarını kabul etmelerinin beklenemeyeceğini bildirdi.



Vali Dalmaz, yaptığı yazılı açıklamada, yarın ilde oynanacak Sivasspor-Trabzonspor karşılaşması öncesinde bazı medya kuruluşlarında Trabzonsporlu yöneticiler tarafından yapılan açıklamalara dayandırılarak, 'Sivas'ta, Trabzonspor'a astronomik otel fiyatları isteniyor, bu yüzden Tokat'ta konaklayacağız' ve 'Trabzonspor'a bilet kotası' şeklinde yer alan ''yanıltıcı haberler'' üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi bakımından bu açıklamanın yapılmasının gerekli görüldüğünü belirtti.



Dalmaz, 2005-2006 sezonundan itibaren süper ligde mücadele eden Sivasspor'un centilmenlik ve fair-play ruhundan asla taviz vermeyen çizgisiyle, taraflı-tarafsız tüm sporseverlerin kalbinde taht kurduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:



''Karşılaşmanın önemi ve sonucu ne olursa olsun rakip takımı çiçeklerle karşılayıp, alkışlarla uğurlamayı vazgeçilmez bir gelenek haline getirerek Türk futbolunda yeni bir dönem başlatan Sivasspor, bu anlamda futbolumuza önemli katkılarda bulunmuştur. 2007-2008 futbol sezonunda büyük bir başarıya ulaşan Sivassporumuz, şampiyonluğu son anda kaçırmış, ancak sporseverlerin büyük desteğiyle 'gönüllerin şampiyonu' unvanını kazanmıştır. Turkcell Süper Lig'de bu yıl da şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Sivasspor, yönetimiyle, taraftarıyla el ele, hedefine doğru emin adımlarla ilerlemektedir. İşte bu noktada takımımız üzerinde baskı kurmak isteyen belirli çevrelerce verilen talihsiz ve mesnetsiz beyanatlar ilimizi ve Türk futbolunu da olumsuz yönde etkilemekte ve spor kamuoyunu yanlış yönlendirmektedir.''



Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve tarihe yön veren illerden biri olan Sivas'ın milli mücadele tarihinde de önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Dalmaz, şu ifadeleri kullandı:



''Türk Milletinin en zor günlerinde içeriden ve dışarıdan gelen tüm baskı ve zorlamalara rağmen, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarına 108 gün boyunca ev sahipliği yapan Sivas, Cumhuriyet Şehri unvanını almıştır. İşte bu tarihi geleneğin devamı olarak Anadolu'da dostluk, kardeşlik, hoşgörü ve konukseverliğin en güzel örneklerinin sergilendiği illerin başında gelen Sivas, tüm sosyal ve sportif faaliyetlerde konuklarını en iyi şekilde ağırlamakta ve onları ilimizden güzel anılarla yolcu etmektedir. Turkcell Süper Lig'de mücadele ettiğimiz 4 yıl boyunca ilimize gelen takımların tamamı, müsabakaların sonucu ne olursa olsun Valiliğimize, Sivasspor yönetimine, taraftarlarına ve tüm Sivaslılara teşekkürlerini ileterek ilimizden ayrılmıştır. Bu durum yazılı ve görsel medyada defalarca haber olmuş ve tüm Türkiye'ye örnek gösterilmiştir. Durum böyleyken kritik Trabzonspor maçı öncesinde bazı yöneticilerin sanki Sivas'ta konaklayacak yer yokmuş gibi Tokat'ta kalacaklarını açıklamalarını kabul etmemiz beklenemez.''



İlde şu anda 5 yıldızlı bir otelin bulunmadığını bildiren Dalmaz, açıklamasını şöyle sürdürdü:



''1 adet 4 yıldızlı otelimiz ise sınırlı sayıda yatak kapasitesiyle hizmet vermektedir. Bunun yanında ilimizde bulunan diğer 2 ve 3 yıldızlı otellerle birlikte kamu kurum ve kuruluşlarının misafirhaneleri de bazı organizasyonlarda il dışından gelen misafirlerimizin konaklama ihtiyacını karşılamaktadır. Bizzat il valisi olarak şahsım başta olmak üzere tüm Sivaslılar misafir bürokratlarımızı gerekirse kendi evlerimizde ağırlamaya hazır olduğumuzu her fırsatta belirtmekteyiz. Ancak Trabzon'dan şu ana kadar bizlere konaklama konusunda ulaşan bir talep bulunmamaktadır. Bu doğrultuda Trabzonsporlu yöneticiler tarafından yapılan açıklamaların iyi niyetle bağdaşıp bağdaşmadığını spor kamuoyunun yorumuna bırakmak gerekmektedir.''



