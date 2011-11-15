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Spor

Sivas Valisi şike soruşturmasında ifade verdi!

Sivas Valisi Ali Kolat, tanık sıfatıyla ifade vermek için İstanbul Adliyesi'nde.

15 Kasım 2011 02:00

T24 -Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında ''tanık'' sıfatıyla ifadesine başvurulan Sivas Valisi Ali Kolat Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinden ayrıldı.



Vali Kolat, adliyeden ayrılışı sırasında basın mensuplarının soruları üzerine, ''Ziyaret amaçlı geldim. Şikeyle ilgili gelmedim'' dedi.

Bu arada, Kolat ile Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp'ün de, soruşturma kapsamında ''tanık'' sıfatıyla ifadesine başvurulduğu, Sivas-Fenerbahçe maçı öncesinde yapılan toplantıyla ilgili sorular yöneltildiği öğrenildi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında, bir süre önce eski Sivas Garnizon Komutanı emekli Tuğgeneral Muammer Bayram'ın da tanık olarak ifadesinin alındığı bildirildi.



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