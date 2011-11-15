Sivas Valisi şike soruşturmasında ifade verdi!

T24

Vali Kolat, adliyeden ayrılışı sırasında basın mensuplarının soruları üzerine, ''Ziyaret amaçlı geldim. Şikeyle ilgili gelmedim'' dedi.



Bu arada, Kolat ile Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp'ün de, soruşturma kapsamında ''tanık'' sıfatıyla ifadesine başvurulduğu, Sivas-Fenerbahçe maçı öncesinde yapılan toplantıyla ilgili sorular yöneltildiği öğrenildi.



Öte yandan, soruşturma kapsamında, bir süre önce eski Sivas Garnizon Komutanı emekli Tuğgeneral Muammer Bayram'ın da tanık olarak ifadesinin alındığı bildirildi.







