-SİVAS VALİSİ: MADIMAK OTELİ KÜTÜPHANE OLSUN İSTERİM SİVAS (A.A) - 07.12.2010 - Sivas Valisi Ali Kolat, kamulaştırılan Madımak Oteli'nin durumuyla ilgili olarak, gönlünden geçenin binanın çocuk kütüphanesine dönüştürülmesi yönünde olduğunu söyledi. TCDD 4. Bölge Müdürlüğü'nün Sivas-Kayseri karayolu Cumhuriyet Üniversitesi mevkisindeki demiryolu yenileme çalışmalarını inceleyen Vali Kolat, burada yaptığı açıklamada, Madımak Oteli'nin tapusunun bugün İl Özel İdaresi tarafından alındığını hatırlattı. Otelin devri konusunda eski mülk sahiplerine gerekli yazıyı yazacaklarını ifade eden Kolat, binanın belirtilen sürede boşaltılmasını sağlayacaklarını, devredilmesiyle birlikte de çalışmaların başlayacağını bildirdi. Gönlünden geçenin binanın çocuk kütüphanesi yapılması yönünde olduğunu olduğunu kaydeden Vali Kolat, burada kültür ve sanat ağırlıklı, vatandaşlara sosyal hizmetten istifade edebilecekleri bir çalışma yapacaklarını aktardı. Vali Kolat, otelin nasıl değerlendirileceği konusunda çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.