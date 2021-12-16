Sivas'ta sahte alkollü içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Sivas'ta sahte alkolden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan Cevdet Aydın (63) hayatını kaybetti. Kentte sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e çıktı.

Zara ilçesinde geçen hafta başlayan sahta içki tüketimine bağlı can kayıpları devam ediyor. İlçede 3 gün önce alkol aldıktan sonra rahatsızlanan ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Cevdet Aydın bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Aydın'ın cenazesi otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu. Aydın ile birlikte kentte sahte alkollü içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. Daha önce de aynı ilçede sahte alkollü içecek kullandıkları belirlenen Şakir Deliktaş (32), Bülent Ekici (62) ve Güler Kılıç (42) yaşamını yitirmişti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören 6 kişiden Ö.Y., M.K. ve O.U. bugün taburcu edildi. S.P., E.Ş. ve Y.K.'nın ise yoğun bakımdaki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Sahte alkol kullanımına bağlı ölüm olaylarının yaşanmasının ardından ilçede yapılan baskınlarda sahte alkollü içki üretimi yaptıkları belirlenen 3 şüpheli ise tutuklandı.