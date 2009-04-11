Sivas sonunu getirdi!

Tempo24



İlgili haberler





Maçın yıldızı

Maçtan dakikalar

Maçın tüm istatistikleri

MAÇTAN DAKİKALAR









İKİNCİ YARI

İKİNCİ YARI

Süper Lig’de yoluna dolu dizgin devam Sivassspor, ilk yarıda 2-1’lik skorla boyun eğdiği Antalyaspor’u bu kez sahasında konuk etti. Bu sezon evinde mağlubiyet yüzü görmeyen ve oynadığı 13 iç saha maçının 10’un da galip gelip, 3’ün de berabere kalan Yiğidolar, Antalyaspor engelini de kayıpsız geçerek bir günlüğüne Beşiktaş'a kaptırdığı koltuğu da devralmış oldu..Sivasspor, rakibinden daha üstün bir oyun sergilemesine rağmen yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve karşılaşmanın ilk deversi 0-0 eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda çok üstün bir oyun sergileyen Sivasspor, 86. dakikada sahneye çıkan Sezer Badur'un golüyle 3 puanı kurtardı ve yeniden zirveye oturdu.Ligin zirvesini ve alt sıralarını yakından ilgilendiren maç, düşük bir tempoda, başladı.Maç fazlasıyla liderliğe yükselen Beşiktaş'tan zirve koltuğunu yeniden almak isteyen Sivasspor, rakibine oranla daha atak bir futbol sergiledi.Ev sahibi takım, Mehmet Yıldız ve Pini Felix Balili ikilisi ile rakip kalede gol aradı. Son haftaların başarılı ekibi konuk Antalyaspor ise Tita ve Djiehoua ikilisi ile rakip kalede etkili olmaya çalıştı.İkinci yarıya da hızlı başlayan Sivasspor, rakip kaledeki baskısını artırdı. Kırmızı-beyazlılar birçok gol pozisyonu yakalamasına rağmen topu filelerle buluşturmayı başaramadı. Karşılaşmanın 86. dakikasında Sezer Badur, topu filelere göndererek Sivasspor'u 1-0 öne geçirdi ve ev sahibi takım maçı 1-0 kazandı.Stat: 4 EylülHakemler: Hüseyin Göçek, Kemal Yılmaz, Serkan OkSivasspor: Petkoviç, Bilica, Sedat, Hayrettin, Abdurrahman, Sylla, İbrahim, Murat Erdoğan, Tum, Balili, Mehmet YıldızAntalyaspor: Ömer, Uğur, Yalçın, Musa, Şenol, Ali Zitouni, Ertuğrul, Hakan, Fatih, Tita, DjiehouaSarı kartlar: Dk. 38 Sedat (Sivasspor), Dk. 37 Musa, Dk. 40 Ali Zitouni (Antalyaspor)Gol: Sezer (Sivasspor)Turkcell Süper Lig'deki Sivasspor-Antalyaspor maçının ilk yarısı, golsüz eşitlikle sona erdi.Sonucu ligin zirvesini ve alt sıralarını yakından ilgilendiren maç, düşük bir tempoda, orta alan mücadelesi şeklinde başladı. Beşiktaş'ın dün Kocaelispor'u yenmesinin ardından zirve yarışında maç eksiği ile siyah-beyazlıların 2 puan gerisinde kalan Sivasspor, taraftarının desteğini de alarak rakibine oranla daha atak bir futbol sergiledi. Antalyaspor'u yenerek liderlik koltuğunu Beşiktaş'tan yeniden devralmayı hedefleyen Sivasspor, Mehmet Yıldız ve Pini Felix Balili ikilisi ile rakip kalede gol aradı. Son haftaların başarılı ekibi konuk Antalyaspor ise Tita ve Djiehoua ikilisi ile rakip kalede etkili olmayaçalıştı.12. dakikada Murat Erdoğan'ın kullandığı korner atışında, kale alanı içerisinde kaleci Ömer'in boşa çıktı. Hayrettin'in kafa vuruşunda, top auta çıktı.19. dakikada Murat Erdoğan'ın kullandığı korner atışında, ceza alanındaki Sedat'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.27. dakikada Bilica ile ceza alanında girdiği ikili mücadelede topu kazanan Tita'nın sert vuruşunda, kaleci Petkoviç kornere çeldi.37. dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Ali Zitouni, topu Uğur'a çıkardı. Uğur'un gelişine sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla direğin üstünden auta çıktı.Maçın ilk yarısı, 0-0 eşitlikle sona erdi.Turkcell Süper Lig'de sahasında Antalyaspor'u 1-0 yenen Sivasspor, bu sonuçla puanını 56'ya yükselterek liderliğini sürdürdü.59. dakikada topla topla ceza alanına hareketlenen Tum, topu uygun pozisyondaki Mehmet'e aktarmak istedi. Antalyaspor'un savunma oyuncuları araya girerek tehlikeyi önledi.62. dakikada Sylla'nın sol kanattan kale alanına gönderdiği topa, Mehmet dokunamayınca kaleci Ömer meşin yuvarlağı kontrol etti.64. dakikada topla ceza alanına giren Kamanan'ın rakibini çalımladıktan sonra yaptığı sert vuruşta, top kaleci Ömer'de kaldı.66. dakikada Mehmet'in ceza alanı içerisinde yaptığı sert şutta, meşin yuvarlağı kaleci Ömer kontrol etti.68. dakikada Djiehoua'nın sol kanattan kullandığı korner atışında, kaleye yerden paralel olarak giden topa hiçbir oyuncu dokunamayınca, meşin yuvarlak auta çıktı.71. dakikada Tum'un ceza alanı dışından sert vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.83. dakikada Antalyasporlu Ali Zitouni, Hayrettin'e yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.84. dakikada Hayrettin'in ceza alanına gönderdiği topu, Kamanan kafayla kale alanındaki Tum'a doğru aktardı. Tum'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.86. dakikada Sivasspor'un golü geldi. Sivasspor'un organize gelişen atağında, ceza alanında sırtı kaleye dönük şekilde topla buluşan Mehmet Yıldız, meşin yuvarlağı birkaç metre yakınında bulunan Sezer'e çıkardı. Sezer'in ayağıyla sert vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0Maç, 1-0 Sivasspor'un üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla puanını 56'ya yükselten Sivasspor, dün maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş'tan liderliği devraldı.