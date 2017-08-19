T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sivas merkezli 12 ilde FETÖ operasyonunda 17 gözaltı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS merkezli 12 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Askeri Mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı

19 Ağustos 2017 18:40

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS merkezli 12 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) Askeri Mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY örgütünün Askeri Mahrem Yapılanmasına yönelik 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas merkezli 12 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 16\'sı fiilen çalışan 1\'i meslekten ihraç edilen 17 şüpheli asker şahıs gözaltına alındı. Numune Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Askerlerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHASİVASFethullahçı TerörDevlet Yapılanması FETÖPDY Askeri MahremSivas Cumhuriyet BaşsavcılığıncaFETÖPDY örgütünün Askeri Mahrem YapılanmasınaEmniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleSivas

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24