Sivas merkezli 12 ilde FETÖ operasyonunda 17 gözaltı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS merkezli 12 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) Askeri Mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY örgütünün Askeri Mahrem Yapılanmasına yönelik 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas merkezli 12 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 16\'sı fiilen çalışan 1\'i meslekten ihraç edilen 17 şüpheli asker şahıs gözaltına alındı. Numune Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Askerlerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.