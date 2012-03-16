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Sivas katliamında beklenen başvuru

Sivas olayları davasının müşteki avukatı Mehdi Bektaş, temyiz dilekçesini verdi.

16 Mart 2012 21:23

 

T24 - Sivas olayları davasının müşteki avukatı Mehdi Bektaş, 5 sanık yönünden zaman aşımı nedeniyle düşürülmesi ve 2 sanık yönünden ise ölmeleri nedeniyle ortadan kaldırılması kararını temyiz etmek üzere Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne süre tutum dilekçesi verdiklerini bildirdi.
 
Bektaş, yaptığı açıklamada, 13 Mart'ta yapılan duruşmanın ardından Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesine süre tutum dilekçesi verdiklerini, mahkemenin gerekçeli kararını açıklamasının ardından temyiz başvurusunda bulunacaklarını belirtti.
 
Sivas'ta, 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nin yakılması ve 37 kişinin ölümüne ilişkin ana davadan dosyaları ayrılan 7 sanık hakkındaki davanın, 2 sanık yönünden ölmeleri, 5 sanık yönünden ise zaman aşımı nedeniyle düşürülmesine karar verilmişti. 

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