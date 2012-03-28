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Sivas Katliamı için 19 yıl sonra yeni soruşturma

Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te yaşanan olaylarda 37 kişi yaşamını yitirmişti

28 Mart 2012 20:02

 

Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği, 2 Temmuz 1993'te meydana gelen Sivas Olaylarıyla ilgili yeni bir soruşturma başlattı.
 
Olayla ilgili çalışma başlatan Malatya Özel Yetkili Başsavcı Vekilliği, Erzurum Özel Yetkili Başsavcılığı'ndan gelen klasörleri de alarak yeni bir soruşturma açtı. 
Savcılık, soruşturma kapsamında örgüt bağlantısı da dahil olmak üzere, olaya adı karışan kişileri araştıracak. Açılan soruşturma özel yetkili savcılardan Şeref Gürkan, İsmail Aksoy veya Mehmet Badem tarafından yürütülecek. 
 
Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığından alınan bilgiye göre, açılan soruşturmada zaman aşımı sorunu bulunmuyor. Olayın yaşandığı tarih itibariyle soruşturmaya bir engel olmadığı kaydedildi. 
 
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) kararıyla Sivas Adliyesi tarafından yürütülen “CMK 250. madde” kapsamındaki soruşturma ve davalar Malatya Adliyesine bağlanmıştı. 
 
Karar üzerine daha önce Sivas'ın bağlı bulunduğu Erzurum Adliyesi CMK 250. maddeyle görevli birimde bulunan 150 soruşturma dosyası da Malatya'ya gönderilmişti. 
 
Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te 37 kişinin yaşamını yitirdiği olaylara ilişkin Ankara'da açılan ana davanın dışında olayın aydınlatılmasına yönelik Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığınca da soruşturma başlatılmıştı. 

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