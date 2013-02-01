Sivas katliamı avukatı Kazım Genç: Fotoğraflar neden gündeme geldi?

İçişleri Bakanlığı, 'Sivas Katliamı'na ilişkin görüntülerden elde ettiği fotoğrafları, TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu’na gönderdi. Fotoğraflarda, elinde benzin bidonu olduğu tahmin edilen bazı kişiler görünüyor. Bozkurt işaretleri yapan göstericilern polis kamerasında net bir şekilde görünmesine rağmen, polis tarafından hiçbir araştırma yapılamadığını söyledi.

'Polis olayı araştırmadı'

Katıldığı bir televizyon programında, Sivas Katliamı'na dair ortaya çıkan fotoğrafları değerlendiren Genç, şunları söyledi: "Bu video, o dönem, mahkemede görevliler tarafından izlendi ama bizler görmedik. O zaman ÇHD resimleri dosya halinde mahkemeye sunuldu. Mahkemede ise fotoğraflarda gözükenler, bu 125 sanık mıdır diye yapıldı. Bunun dışında hiçbir araştırma yapılmadı. Bu resimler emniyet güçleri tarafından araştırılsa o kadar kolaydı ki ama bu gerçekleştirilmedi. O kadar kalabalık olmasına rağmen 125 kişi hakkında dava açıldı 35'i beraat etti. Bu görüntülerin Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) geldiği söyleniyor. Sivas Emniyeti tarafından görüntüler EGM tarafından getirildi. Sivas Madımak davası, bir yerlerde kurgulandı, bir yerlerde kapatıldı. Bunun şimdi gündeme gelmiş olması çok düşündürücü. Neden daha hızlı sorgulama nenden daha hızlı yargılamaya adım atılmıyor. Bu fotoğraflar, yıllardan beri emniyetin ellerinde olmasına rağmen araştırmıyorlar, soruşturmuyorlar. Bu fotoğraflar internet ortamında çoğaltılarak, muhtarlıklardan, nüfus dairelerinden kim kimdir diye bulunacaktır. Bunun gibi fotoğraflar ortaya çıkarılmalı ki bundan sonra faili meçhul cinayetler, suikastlar olmasın."







